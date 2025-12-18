Društvo

KAKAV REZULTAT! Srbija na trećem mestu na listi najsrećnijih zemalja na svetu za mlađe od 30 godina

В.Н.

18. 12. 2025. u 09:18

THE SPECTATOR Index, jedan od najpopularnijih naloga na društvenim mrežama koji objavljuje kratke, brze i vizuelno jasne informacije o svetskim događajima objavio je na društvenoj mreži Iks novu rang-listu, na kojoj se nalazi i naša zemlja.

Foto: Iks/@spectatorindex

Naime, The Spectator Index objavio je listu najsrećnijih zemalja na svetu za one mlađe od 30 godina.

Na ovoj rang-listi, Srbija se našla na neverovatnom trećem mestu, odmah iza Litvanije i Izraela, a iza sebe je ostavila mnoge razvijenije zemlje poput Islanda, Danske, Holandije, Finske...

Inače, u svojoj objavi The Spectator Index poziva se na podatke Gallup-a.

Gallup je jedna od najpoznatijih i najuglednijih istraživačkih organizacija na svetu, specijalizovana za istraživanje javnog mnjenja, stavova i ponašanja ljudi. U pitanju je američka kompanija osnovana davne 1935. godine, a osnovao ju je Džordž Galup, pionir modernih anketa i statističkog uzorkovanja.

Kako je Gallup došao do ovog zaključka?

Rang lista je napravljena na osnovu Gallup World Poll istraživanja, koje se sprovodi u više od 140 zemalja sveta. Fokus je bio isključivo na mladima do 30 godina, a ocenjivani su sledeći ključni parametri:

Subjektivni osećaj zadovoljstva životom (tzv. “life evaluation” – kako mladi ocenjuju svoj život na skali od 0 do 10)

Mentalno i emocionalno blagostanje

Osećaj lične slobode (mogućnost donošenja životnih odluka)

Socijalna podrška (da li imaju na koga da se oslone u teškim trenucima)

Optimizam u vezi s budućnošću

Ekonomska sigurnost iz ugla mladih, ne samo realni prihodi već i percepcija stabilnosti

Upravo kombinacija jakih društvenih veza, osećaja pripadnosti i optimizma, ali i relativno niskog pritiska koji mladi osećaju u svakodnevnom životu, doprinela je visokom plasmanu Srbije.

Srbija ispred nordijskih zemalja

Posebno je zanimljivo da se Srbija našla ispred Islanda, Danske i Finske, zemalja koje se tradicionalno nalaze na vrhu opštih lista sreće. Ovo pokazuje da se sreća mladih ne meri samo standardom, već i kvalitetom međuljudskih odnosa, slobodom i osećajem životnog smisla.

