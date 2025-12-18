KAKAV REZULTAT! Srbija na trećem mestu na listi najsrećnijih zemalja na svetu za mlađe od 30 godina
THE SPECTATOR Index, jedan od najpopularnijih naloga na društvenim mrežama koji objavljuje kratke, brze i vizuelno jasne informacije o svetskim događajima objavio je na društvenoj mreži Iks novu rang-listu, na kojoj se nalazi i naša zemlja.
Naime, The Spectator Index objavio je listu najsrećnijih zemalja na svetu za one mlađe od 30 godina.
Na ovoj rang-listi, Srbija se našla na neverovatnom trećem mestu, odmah iza Litvanije i Izraela, a iza sebe je ostavila mnoge razvijenije zemlje poput Islanda, Danske, Holandije, Finske...
Inače, u svojoj objavi The Spectator Index poziva se na podatke Gallup-a.
Gallup je jedna od najpoznatijih i najuglednijih istraživačkih organizacija na svetu, specijalizovana za istraživanje javnog mnjenja, stavova i ponašanja ljudi. U pitanju je američka kompanija osnovana davne 1935. godine, a osnovao ju je Džordž Galup, pionir modernih anketa i statističkog uzorkovanja.
Kako je Gallup došao do ovog zaključka?
Rang lista je napravljena na osnovu Gallup World Poll istraživanja, koje se sprovodi u više od 140 zemalja sveta. Fokus je bio isključivo na mladima do 30 godina, a ocenjivani su sledeći ključni parametri:
Subjektivni osećaj zadovoljstva životom (tzv. “life evaluation” – kako mladi ocenjuju svoj život na skali od 0 do 10)
Mentalno i emocionalno blagostanje
Osećaj lične slobode (mogućnost donošenja životnih odluka)
Socijalna podrška (da li imaju na koga da se oslone u teškim trenucima)
Optimizam u vezi s budućnošću
Ekonomska sigurnost iz ugla mladih, ne samo realni prihodi već i percepcija stabilnosti
Upravo kombinacija jakih društvenih veza, osećaja pripadnosti i optimizma, ali i relativno niskog pritiska koji mladi osećaju u svakodnevnom životu, doprinela je visokom plasmanu Srbije.
Srbija ispred nordijskih zemalja
Posebno je zanimljivo da se Srbija našla ispred Islanda, Danske i Finske, zemalja koje se tradicionalno nalaze na vrhu opštih lista sreće. Ovo pokazuje da se sreća mladih ne meri samo standardom, već i kvalitetom međuljudskih odnosa, slobodom i osećajem životnog smisla.
Preporučujemo
PONIŠTEN KONKURS: RTS ponovo traži novog direktora
18. 12. 2025. u 09:23
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)