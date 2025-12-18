Društvo

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU U MAĐARSKU: Produženo radno vreme na ovom graničnom prelazu

В. Н.

18. 12. 2025. u 11:33

UPRAVA granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je danas da će granični prelaz Bajmok - Bačalmaš u periodu od 19. decembra do 11. januara 2026. godine, u dane vikenda (petak, subota, nedelja) biti otvoren od 07 do 24 časova, umesto od 7 do 19 časova.

foto: Uprava carina

Kako se navodi to radno vreme je usaglašeno sa graničnim organima Mađarske, zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

(Tanjug)

