Društvo

SRPSKI NAROD SA KiM OPET MOŽE DA NA IZBORIMA BIRA SVOJU BUDUĆNOST: Evo kako možete da se prijavite za glasanje (VIDEO)

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 11:13

NA APEL naših sunarodnika sa AP Kosova i Metohije, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima na AP Kosovu i Metohiji zakazanim za 28. decembar 2025. godine.

СРПСКИ НАРОД СА КиМ ОПЕТ МОЖЕ ДА НА ИЗБОРИМА БИРА СВОЈУ БУДУЋНОСТ: Ево како можете да се пријавите за гласање (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obaveštava zainteresovane da svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko poseduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini.

Zainteresovani građani se do 26. decembra mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000-506, svakog radnog dana od 8 do 16 časova, radi dobijanja svih informacija.

Važan je svaki glas za ostanak i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji!

