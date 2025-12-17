VAŽNO UPOZORENJE PIO FONDA: Novi pokušaj prevare - na meti penzioneri iz ovog grada
REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) upozorio je na novi pokušaj prevare penzionera u Inđiji putem telefonskih poziva u kojima se od njih traži da kupe određene proizvode (prekrivače, dušeke i slično) kao uslov da bi im bila isplaćena povišica penzije.
- Fond PIO još jednom naglašava da će uvećanu penziju primiti svi korisnici penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja bez bilo kakvih uslova i bez podnošenja zahteva, s obzirom na to da će uvećanje, kao i uvek do sada, Fond obračunati i isplatiti svim penzionerima u redovnom postupku - navodi se u saopštenju Fond PIO.
Fond PIO apelovao je na građane, posebno na penzionere, da budu obazrivi i da eventualne slične ucene ili pretnje odmah prijave nadležnima u MUP-u Srbije.
(Tanjug)
