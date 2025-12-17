EU kaznila „X“ , SAD zapretile odmazdom: Da li to puca savez Zapada?
Vlada Sjedinjenih Američkih Država oštro je reagovala na odluku Evropske unije da kazni onlajn platformu X sa 120 miliona evra, upozorivši da bi Brisel mogao da se suoči sa kontramerama. Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika optužila je EU i pojedine države članice za kako je navedeno „diskriminatorne i maltretirajuće“ prakse prema američkim kompanijama koje posluju na evropskom tržištu.
U saopštenju se ističe da će SAD „koristiti sva raspoloživa sredstva“ kako bi odgovorile na uslove koji prema njihovoj oceni, dovode američke pružaoce usluga u nepovoljan položaj. Istovremeno je ukazano da evropske kompanije u SAD imaju slobodan pristup tržištu, dok se američke firme u Evropi sve češće suočavaju sa strogim regulatornim merama. Kao primeri navedene su nemačke kompanije Siemens, SAP i DHL, kao i servis za strimovanje muzike Spotify, koji prema Vašingtonu, imaju značajne koristi od poslovanja na američkom tržištu.
Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je kaznu izrečenu platformi X kao „gadnu“ i poručio da Evropa mora biti „veoma oprezna“ u daljim potezima. Nasuprot tome, nemački kancelar Fridrih Merc odbacio je kritike, naglasivši da pravila moraju važiti jednako za sve. „Kao što evropske kompanije poštuju američke zakone, tako i američke moraju da prihvate pravila u Evropi“, poručio je Merc.
Vlasnik platforme X Ilon Mask, oštro je kritikovao odluku Brisela, nazivajući je politički motivisanom i čak pozvao na raspuštanje Evropske unije.
Pogled redakcije portala Srpski Ugao
Spor oko kazne platformi X još je jedan signal da se politički i ekonomski raskol između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država produbljuje. Iza pravnih i regulatornih argumenata sve jasnije izbija sukob različitih vizija sveta – sa jedne strane insistiranje na nacionalnom suverenitetu i kontroli, a sa druge nastavak globalističkog modela u kome nadnacionalne institucije imaju presudnu ulogu. Ovakvi sukobi sve manje liče na pojedinačne trgovinske sporove, a sve više na novo preslaganje odnosa moći na Zapadu. U tom smislu dešavanja se mogu posmatrati, kao početak novog poretka u Evropi u kojem će se konačno razjasniti granice između suverenističkih ambicija i globalnih pravila.
Piše: Nina Stojanović
Preporučujemo
BRITANSKI MINISTAR ODBRANE: Mirovni pregovori najdalje odmakli od početka rata u Ukrajini
17. 12. 2025. u 19:11
BAJDEN IZNENADIO ZAPAD: Rusija ili Kina mogu preuzeti liderstvo u svetu
17. 12. 2025. u 18:45
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)