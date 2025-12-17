EU kaznila „X“ , SAD zapretile odmazdom: Da li to puca savez Zapada?

Svet

Vlada Sjedinjenih Američkih Država oštro je reagovala na odluku Evropske unije da kazni onlajn platformu X sa 120 miliona evra, upozorivši da bi Brisel mogao da se suoči sa kontramerama. Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika optužila je EU i pojedine države članice za kako je navedeno „diskriminatorne i maltretirajuće“ prakse prema američkim kompanijama koje posluju na evropskom tržištu.

FOTO: Tanjug/AP


U saopštenju se ističe da će SAD „koristiti sva raspoloživa sredstva“ kako bi odgovorile na uslove koji prema njihovoj oceni, dovode američke pružaoce usluga u nepovoljan položaj. Istovremeno je ukazano da evropske kompanije u SAD imaju slobodan pristup tržištu, dok se američke firme u Evropi sve češće suočavaju sa strogim regulatornim merama. Kao primeri navedene su nemačke kompanije Siemens, SAP i DHL, kao i servis za strimovanje muzike Spotify, koji prema Vašingtonu, imaju značajne koristi od poslovanja na američkom tržištu.

Predsednik SAD Donald Tramp ocenio je kaznu izrečenu platformi X kao „gadnu“ i poručio da Evropa mora biti „veoma oprezna“ u daljim potezima. Nasuprot tome, nemački kancelar Fridrih Merc odbacio je kritike, naglasivši da pravila moraju važiti jednako za sve. „Kao što evropske kompanije poštuju američke zakone, tako i američke moraju da prihvate pravila u Evropi“, poručio je Merc.

Vlasnik platforme X Ilon Mask, oštro je kritikovao odluku Brisela, nazivajući je politički motivisanom i čak pozvao na raspuštanje Evropske unije.

Pogled redakcije portala Srpski Ugao

Spor oko kazne platformi X još je jedan signal da se politički i ekonomski raskol između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država produbljuje. Iza pravnih i regulatornih argumenata sve jasnije izbija sukob različitih vizija sveta – sa jedne strane insistiranje na nacionalnom suverenitetu i kontroli, a sa druge nastavak globalističkog modela u kome nadnacionalne institucije imaju presudnu ulogu. Ovakvi sukobi sve manje liče na pojedinačne trgovinske sporove, a sve više na novo preslaganje odnosa moći na Zapadu. U tom smislu dešavanja se mogu posmatrati, kao početak novog poretka u Evropi u kojem će se konačno razjasniti granice između suverenističkih ambicija i globalnih pravila.

Piše: Nina Stojanović

