STIŽE NOVA TURA KIŠE I SNEGA: Od ovog datuma očekuju nas padavine - detaljna vremenska prognoza za sedam dana
U PREPODNEVNIM satima slab mraz se zadržava u delovima Vojvodine, zapadne Srbije, u Zapadnom Pomoravlju, u Timočkoj Krajini, kao i na jugoistoku zemlje.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), slaba kiša koja se osmatra u centralnoj Srbiji biće kratkotrajna i sa tendencijom premeštanja na istok, ali usled niskih temperatura, savetuje se oprez zbog poledice, naročito u saobraćaju.
U toku dana malo i umereno, a na istoku Srbije potpuno oblačno, tmurno i hladno. Vetar slab do umeren, pre podne na jugu Banata povremeno i umereno jak južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 6 do 13 °S, na istoku zemlje oko 3 °S. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i dolinama reka ponovo niska oblačnost i stvaranje magle.
Vremenska prognoza u narednih sedam dana
Do kraja ove i početkom naredne sedmice zadržava se suvo i stabilno vreme. Magla se u nižim predelima očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti malo toplije uz sunčane intervale.
U sledeći utorak u drugom delu dana jače naoblačenje koje će usloviti kišu ponegde u brdsko-planinskim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima, dok je na visokim planinama moguć i sneg.
