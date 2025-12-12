EKSKLUZIVNO NA DOKUMENTARNOJ TV SVETSKA PREMIJERA SERIJALA „KAKO JE ODBRANJENA SRPSKA: KORIDOR -PUT ŽIVOTA“
Na medijskom tržištu Srbije zvanično je počela sa radom Dokumentarna TV, prva specijalizovana digitalna platforma posvećena dokumentarnom, serijskom i filmskom programu koji na autentičan način obrađuje nacionalnu istoriju, globalna pitanja i savremene društvene procese.
Vraćamo se u leto 1992. godine, u vreme kada je zapadni deo Republike Srpske bio potpuno odsečen od preostalog dela teritorije i matične Srbije. Tada je borba za koridor imala ključni značaj, jer je odlučivala o opstanku ili potpunoj izolaciji ovog dela. U našem do sada neviđenom serijalu pratite dramatične događaje koji su oblikovali sudbinu regiona.
Operacija koju je predvodio general Momir Talić, sa ciljem da se do Vidovdana uspostavi veza preko Trebave sa istočnim delom Republike Srpske i Srbijom, dobija i svoju ljudsku dimenziju. Prvi masovni zločini nad srpskim civilima u Posavini, kao i tragična smrt dvanaest beba u banjalučkom porodilištu, postaju okidači velike akcije poznate kao „koridor života“ — događaja koji će zauvek ostati upisan u istoriju.
Kroz potresna svedočenja direktnih očevidaca ovih strašnih zločina nad srpskim narodom, otkrivamo vam do sada nepoznate detalje koji osvetljavaju pravu dimenziju tragedije i ljudsku cenu koju je taj period nosio
Svetsku premijeru serijala „Kako je odbranjena Srpska: Koridor – put života“ donosi vam ekskluzivno Dokumentarna TV u subotu 13. decembra u 17.00 časova.
