"OSTALO MI JE OD 11 DO 14 MESECI ŽIVOTA"! NBA zvezda boluje od neizlečive bolesti

Bivši NBA košarkaš Džejson Kolins, prvi aktivni igrač u ligi koji je javno objavio da je gej, saopštio je da mu je ovog leta dijagnostikovan karcinom mozga, glioblastom četvrtog stadijuma, najagresivniji oblik primarnog tumora mozga.

Foto: Profimedia

Kolins je u autorskom tekstu za ESPN naveo da mu je bolest otkrivena nakon što je u kratkom periodu naglo izgubio mentalnu jasnoću, kratkoročno pamćenje i sposobnost koncentracije.

- Pre nekoliko meseci moja porodica je objavila kratko saopštenje da imam tumor na mozgu. Bilo je jednostavno, ali namerno neprecizno, kako bi se zaštitila moja privatnost dok nisam bio sposoban da govorim u svoje ime. Sada je vreme da ljudi čuju direktno od mene. Imam glioblastom četvrtog stadijuma. Razvio se neverovatno brzo", rekao je 47-godišnji Kolins.

Kolins je otputovao u Singapur, gde pokušava eksperimentalni tretman, a u izjavi je naglasio da je zahvalan što ima sredstva da potraži lečenje bilo gde u svetu.

- Pošto moj tumor ne može da se operiše, standardni tretman, zračenje i TMZ, daje prosečnu prognozu od 11 do 14 meseci. Ako je to sve vreme koje mi je preostalo, želeo bih da probam tretman koji bi jednog dana mogao postati novi standard za sve. Nećemo mirno stajati i gledati kako ova bolest napreduje bez borbe", dodao je on.

Tokom NBA karijere dugoj 13 sezona igrao je za Nju Džersi/Njujork Netse, Memfis Grizlis, Minesotu Timbervulvse, Atlantu Hokse, Boston Seltikse i Vašington Vizardse.