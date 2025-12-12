Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

12. 12. 2025. u 11:27

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

18.00 Lifering - Rapid am. UG 3+ (1,45)

18.30 Grojter - Herta UG 3+ (1,68)
21.00 Jong Alkmar - Jong Utreht UG 3+ (1,46)
20.00 Mastriht - Jong Ajaks UG 3+ (1,48)

 Ukupna kvota: 5,20

 

