TO SU HEROJI: Učenici Matematičke gimnazije u Turskoj osvojili pet zlatnih i jednu srebrnu medalju
NA XVII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVII Uluslararası Bilgi Olimpiyatları), koja se do 2. novembra održava u Antaliji u Turskoj, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu osvoli su pet zlatinih i jednu srebrnu medalju.
Zlatne medalje osvojili su Andrej Drobnjaković iz fizike i hemije, Vladimir Đurica, Vanja Jelovac i Nenad Marković iz matematike, dok se učenik Vladimir Lukić iz matematike, okitio srebrnim odličjem.
-Posebno ističemo činjenicu da je učenik Vladimir Đurica imao maksimalan učinak. Čestitamo sjajnim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima, objavilo je Društvo matematičara Srbije.
Rukovodilac tima je prodekan Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miljan Knežević.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BALKANIJADA: Tri medalje za srpske jedriličare u Bugarskoj
28. 10. 2025. u 14:08
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)