TO SU HEROJI: Učenici Matematičke gimnazije u Turskoj osvojili pet zlatnih i jednu srebrnu medalju

NA XVII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVII Uluslararası Bilgi Olimpiyatları), koja se do 2. novembra održava u Antaliji u Turskoj, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu osvoli su pet zlatinih i jednu srebrnu medalju.

Foto A. Stanković

Zlatne medalje osvojili su Andrej Drobnjaković iz fizike i hemije, Vladimir Đurica, Vanja Jelovac i Nenad Marković iz matematike, dok se učenik Vladimir Lukić iz matematike, okitio srebrnim odličjem.

-Posebno ističemo činjenicu da je učenik Vladimir Đurica imao maksimalan učinak. Čestitamo sjajnim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima, objavilo je Društvo matematičara Srbije.

Rukovodilac tima je prodekan Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miljan Knežević.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć