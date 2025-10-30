Društvo

TO SU HEROJI: Učenici Matematičke gimnazije u Turskoj osvojili pet zlatnih i jednu srebrnu medalju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 22:31

NA XVII Međunarodnoj olimpijadi u znanju (XVII Uluslararası Bilgi Olimpiyatları), koja se do 2. novembra održava u Antaliji u Turskoj, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu osvoli su pet zlatinih i jednu srebrnu medalju.

ТО СУ ХЕРОЈИ: Ученици Математичке гимназије у Турској освојили пет златних и једну сребрну медаљу

Foto A. Stanković

Zlatne medalje osvojili su Andrej Drobnjaković iz fizike i hemije, Vladimir Đurica, Vanja Jelovac i Nenad Marković iz matematike, dok se učenik Vladimir Lukić iz matematike, okitio srebrnim odličjem.

-Posebno ističemo činjenicu da je učenik Vladimir Đurica imao maksimalan učinak. Čestitamo sjajnim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima, objavilo je Društvo matematičara Srbije.

Rukovodilac tima je prodekan Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miljan Knežević.

(sputnikportal.rs)

