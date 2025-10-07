Društvo

NAJSTARIJA FOLKLORAŠICA VALJEVA JE BAKA BEKA (94) U desetoj deceniji kaže: Još čuči dete u meni, uvek bih da zaigram i zapevam

Novosti online

07. 10. 2025. u 22:27

DEVEDESETČETVOROGODIŠNjA Olga Kovačević najstarija je članica KUD "Abrašević" u Valjevu koju svi pamte kao Beka i u svojim poznim godinama ostala je vedrog duha i rado se seća dana kada je bila najaktivnija.

Foto: Printskrin Prva TV

Baka Olga Kovačević - Beka (94) osim toga što je najstarija članica valjevskog Abraševića, ona je ujedno najstarija članica planinarskog društva Magleš.

- Ja sam još od 1946. godine. Prvo sam počela sa folklorom, pa sa glumom, pa onda i sa pesmom. Mada pevam od malena. Od tri godine sam ja pevala u Domu armije. Bila učiteljska zabava, moji roditelji bili učitelji, pa me odveli. Tad sam prve aplauze dobila, jer kažu, to se orio Dom armije - priča Beka.

"Još uvek čuči neko dete i meni"

Prve aplauze dobila je sa tri godine zbog svog čarobnog talenta i glasa. Pevala je, kako kaže, u horu, u folklornom društvu, na državnim praznicima, proslavi Prvog maja u tadašnjoj Jugoslaviji i mnogim drugim povodima.

- Još uvek čuči neko dete u meni, još uvek bi ja htela i da zaigram i da zapevam - kaže Beka.

Iako je u poznim godinama, Beka rado voli da zapeva.

- Pesma, igra i uvek nasmejana, pozitivna, takav je duh u meni - kaže Beka za kraj.

