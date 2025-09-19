VREME DANAS: Sunčano i toplije, do 29 stepeni

VREMENSKA prognoza za petak, 19. septembar 2025.

Vreme u Srbiji

Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije.



Vreme u Beogradu

Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29.

Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme.



Vreme narednih dana

Vetar slab zapadni i severozapadni.Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna oko 28.

Idućih sedam dana biće pretežno sunčano vreme, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.

U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.

U drugoj polovini sedmice biće promenljivo vreme uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

(Sputnjik)