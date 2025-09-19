Društvo

VREME DANAS: Sunčano i toplije, do 29 stepeni

В. Н.

19. 09. 2025. u 00:01

VREMENSKA prognoza za petak, 19. septembar 2025.

Foto: Shutterstock

Vreme u Srbiji

Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29.

Vreme u Beogradu

Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme.

Vetar slab zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna oko 28.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana biće pretežno sunčano vreme, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.
U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.
U drugoj polovini sedmice biće promenljivo vreme uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

(Sputnjik)

