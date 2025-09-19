VREME DANAS: Sunčano i toplije, do 29 stepeni
VREMENSKA prognoza za petak, 19. septembar 2025.
Vreme u Srbiji
Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije.
Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29.
Vreme u Beogradu
Nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme.
Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna oko 28.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana biće pretežno sunčano vreme, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.
U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.
U drugoj polovini sedmice biće promenljivo vreme uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.
(Sputnjik)
