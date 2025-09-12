NOVO NEVREME ZA VIKEND: Najnovija prognoza RHMZ-a za naredne dane
U JUTARNjIM satima po kotlinama, dolinama reka i u nizijama mestimično magla, a na pojedinim deonicama vidljivost će biti smanjena i na manje od 200 m.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), nakon mestimično maglovitog jutra, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni.
Vreme narednih dana
U subotu pretežno sunčano, a samo će na istoku Srbije ujutro i pre podne biti umereno i potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. U košavskom području će ponovo početi da duva umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar, koji će oslabiti do nedelje uveče.
U nedelju se očekuje i novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će do kraja dana biti u skretanju na severozapadni.
Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedeljak ujutro i pre podne na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)