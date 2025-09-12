NOVO NEVREME ZA VIKEND: Najnovija prognoza RHMZ-a za naredne dane

U JUTARNjIM satima po kotlinama, dolinama reka i u nizijama mestimično magla, a na pojedinim deonicama vidljivost će biti smanjena i na manje od 200 m.

FOTO: Novosti

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), nakon mestimično maglovitog jutra, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni.

Vreme narednih dana

U subotu pretežno sunčano, a samo će na istoku Srbije ujutro i pre podne biti umereno i potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. U košavskom području će ponovo početi da duva umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar, koji će oslabiti do nedelje uveče.

U nedelju se očekuje i novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će do kraja dana biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedeljak ujutro i pre podne na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.

