"SVAKO POBOLJŠANJE JE VAŽNO!" Građani zadovoljni zbog novih ekonomskih mera (VIDEO)
DOK sa nestrpljenjem čekaju ponedeljak kada će se na policama marketa širom zemlje videti prve značajne razlike u cenama, građani Srbije ne kriju zadovoljstvo zbog donetih ekonomskih mera koje imaju za cilj poboljšanje njihovog životnog standarda.
Kako su nam rekli, prilikom razgovora o novim ekonomskim merama, svaki boljitak koji utiče na poboljšanje života i njihovog životnog standarda izuzetno je važan.
- Svako poboljšanje je izuzetno lepo za čuti i videti. Ja lično nisam razmišljao o kreditu, ali dosta mojih prijatelja je uzelo, i nove mere su ih obradovale - rekao nam je jedan Beograđanin.
Podsetimo, smanjenje cena posledica je vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana.
Za porodice širom Srbije, posebno je važno što se jedna ovako značajna mera poklapa sa prvim septembrom i polaskom đaka u školu, ali i pripremom zimnice i spremanjem ogreva za predstojeću zimu, što svake godine predstavlja značajniji udar na kućne budžete. Smanjenje cena u marketima, ove godine dolazi baš u pravom momentu, a ovo su prepoznali i građani.
BONUS VIDEO:
"TO SU SVE VAŽNE ŽIVOTNE NAMIRNICE!" Građani zadovoljni smanjenjem cena od ponedeljka
