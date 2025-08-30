Društvo

"SVAKO POBOLJŠANJE JE VAŽNO!" Građani zadovoljni zbog novih ekonomskih mera (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 21:26

DOK sa nestrpljenjem čekaju ponedeljak kada će se na policama marketa širom zemlje videti prve značajne razlike u cenama, građani Srbije ne kriju zadovoljstvo zbog donetih ekonomskih mera koje imaju za cilj poboljšanje njihovog životnog standarda.

FOTO: Novosti

Kako su nam rekli, prilikom razgovora o novim ekonomskim merama, svaki boljitak koji utiče na poboljšanje života i njihovog životnog standarda izuzetno je važan. 

- Svako poboljšanje je izuzetno lepo za čuti i videti. Ja lično nisam razmišljao o kreditu, ali dosta mojih prijatelja je uzelo, i nove mere su ih obradovale - rekao nam je jedan Beograđanin. 

Podsetimo, smanjenje cena posledica je vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana. 

Za porodice širom Srbije, posebno je važno što se jedna ovako značajna mera poklapa sa prvim septembrom i polaskom đaka u školu, ali i pripremom zimnice i spremanjem ogreva za predstojeću zimu, što svake godine predstavlja značajniji udar na kućne budžete. Smanjenje cena u marketima, ove godine dolazi baš u pravom momentu, a ovo su prepoznali i građani.

BONUS VIDEO:

"TO SU SVE VAŽNE ŽIVOTNE NAMIRNICE!" Građani zadovoljni smanjenjem cena od ponedeljka

https://video.novosti.rs/vesti/video/15572-to-su-sve-vazne-zivotne-namirnice-gradani-zadovoljni-smanjenjem-cena-od-ponedeljka

