SRBIJA - NAŠA PORODICA Ministarka Žarić Kovačević: Demografski razvoj strateško pitanje

MINISTARSTVO za brigu o porodici organizovaće Treću nacionalnu konferenciju "Srbija - naša porodica", posvećenu jačanju porodičnih politika i demografskom razvoju, 16. decembra u Sava centru u Beogradu.

Foto D. Milovanović

Na skupu će biti reči o pronatalitetnoj politici, demografiji i ulozi lokalnih zajednica u suočavanju sa demografskim izazovima. Najavljeno je i potpisivanje dokumenta "Za demografski razvoj Srbije", kojim opštine i gradovi potvrđuju da će više ulagati kako bi porodice u lokalnim zajednicama bile još bolje podržane.

Biće predstavljen i Savet za porodicu i demografiju, najviši koordinacioni mehanizam države u ovoj oblasti koju je Vlada upravo formirala. Prema rečima ministarke za brigu o porodici i demografiju Jelene Žarić Kovačević, Ministarstvo zaokružuje sve ono što je dosad postignuto u domenu jačanja porodice i uvođenja novih populacionih politika, ali i najavljuje naredne korake za stvaranje bolje demografske slike Srbije.

Foto: SNS

- Demografski razvoj je jedno od ključnih strateških pitanja budućnosti Srbije i zato mora da bude u središtu svih javnih politika. Ministarstvo u 2026. ulazi odlučno, sa jasnom vizijom da radi na izgradnji stabilne demografske osnove kao preduslova društvenog razvoja Srbije i da ovu oblast podigne na najviši institucionalni i strateški nivo - rekla je ministarka Žarić Kovačević.

Najavila je i izradu prve Strategije demografskog razvoja Srbije za period od 2026. do 2036, sa projekcijama do 2050. godine, kojom će Srbija dobiti sveobuhvatan i dugoročan okvir za razvoj savremenih demografskih politika, unapređenje sistema podrške porodicama i jačanje demografske stabilnosti zemlje. Jelena Žarić Kovačević ističe i da će Srbija prvi put imati sveobuhvatni, dugoročan i stručan dokument koji će dati jasan okvir za razvoj savremenih demografskih politika, unapređenje sistema podrške porodicama i jačanje demografske stabilnosti zemlje.

Kao jedan od najvažnijih iskoraka u 2025. izdvaja se početak rada Alimentacionog fonda iz koga je isplaćeno više od 5,3 miliona dinara za oko 280 zahteva za privremeno izdržavanje dece.

Foto Srbija naša porodica

TRI PANELA, 400 UČESNIKA

KONFERENCIJU, koja će okupiti oko 400 učesnika iz pet zemalja, otvoriće premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i ministarka Žarić Kovačević.

U prvom od tri panela razmotriće se uporedne politike i iskustva u pronatalitetnim politikama, a među učesnicima su mađarski ministar za kulturu i inovacije Hanko Balaž, predsedavajuća Državnog komiteta za pitanja porodice, žena i dece Azerbejdžana Bahar Muradova i stalni predstavnik Programa UN za razvoj u Srbiji Jakup Beriš. Drugi panel je posvećen ulozi lokalnih zajednica u demografskom razvoju, dok će diskusija u trećem panelu biti fokusirana na značaj sveobuhvatnog pristupa u rešavanju demografskih izazova.