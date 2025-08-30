Politika

"TO SU SVE VAŽNE ŽIVOTNE NAMIRNICE!" Građani zadovoljni nižim cenama od ponedeljka - "Smanjenja su značajna" (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2025. u 18:40

GRAĐANI Srbije izuzetno su zadovoljni najavljenim smanjenjem cena, koje će se u marketima širom naše zemlje osetiti već od ponedeljka, 1. septembra.

Foto: Večernje Novosti

Pomenuto smanjenje cena uslediće kao posledica vladine uredbe o ograničenu trgovačkih marži osnovnih životnih namirnica, što je jedna od pet sveobuhvatnih mera koje je država donela u cilju poboljšanja životnog standarda građana. 

Za porodice širom Srbije, posebno je važno što se jedna ovako značajna mera poklapa sa prvim septembrom i polaskom đaka u školu, ali i pripremom zimnice i spremanjem ogreva za predstojeću zimu, što svake godine predstavlja značajniji udar na kućne budžete. Smanjenje cena u marketima, ove godine dolazi baš u pravom momentu, a ovo su prepoznali i građani. 

- Svako smanjenje cena je u interesu našeg naroda. To svakako ne može biti loše. 20%, to su značajna smanjenja. Takođe, to su sve važne, značajne životne namirnice. To znači i smanjenje troškova roditelja u ovom periodu. Svi imamo decu, znamo koliko to smanjenje znači - rekao nam je jedan Beograđanin. 

Cene padaju od ponedeljka

Od ponedeljka, 1. septembra, na snagu stupa uredba o graničavanju marži, te će građani moći da kupuju jeftinije u našim prodavnicama.

U trgovinskim lancima ograničavaju se marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana. Marže će biti ograničene na najviše 20 odsto za proizvode svrstane u 23 kategorije.

Koje će sve kategorije proizvoda biti snižene od ponedeljka čitajt KLIKOM OVDE!

