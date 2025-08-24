SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Shuttertock/Ilustracija

- Do kraja dana u većem delu Srbije pretežno sunčano, a umerena oblačnost zadržaće se još ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje.

U toku noći ka ponedeljku na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa (izolovana) pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova uz mogućnost grmljavine.

POČETKOM SEDMICE PROHLADNE NOĆI I JUTRA, DANjU SVE TOPLIJE, A OD ČETVRTKA PONOVO VEOMA TOPLO UZ KOŠAVU

U ponedeljak (25.08.) ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama. Najniža temperatura od 6 do 13 °S, a najviša od 24 do 28 °S.

U utorak i sredu (26 - 27.08.) pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Jutra će i dalje biti sveža, a dnevne temperature u postepenom porastu na vrednosti oko i malo iznad 30 °S.

U četvrtak i petak (28 - 29.08.) sunčano i osetno toplije - u košavskom području počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u petak u Banatu i donjem Podunavlju sa najjačim (olujnim) udarima, a dnevne temperature će u četvrtak najpre dostići 35 °S, a u petak se i približiti vrednosti od 40 °S.

Košava će oslabiti za dane vikenda (30 - 31.08.) uz umereno naoblačenje sa severozapada, gde se najpre očekuje postepeni pad temperature. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće retka (izolovana) pojava. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin