SRBIJA PORED ČUVENOG BELOG ANĐELA IMA I SVOG PLAVOG ANĐELA: Evo gde se nalazi ova freska koja je inspirisala mnoge umetnike (VIDEO)

SRBIJA, pored čuvenog mileševskog Belog anđela, ima i svog Plavog anđela.

Foto printskrin TikTok/i_putnik_i_turista · 8-7

Ova freska nalazi se u crkvi Svetog Ahilija u Arilju koju je nedavno posetio avanturista Miroslav Pešterac.

- Ova freska inspirisala je umetnike vekovima, pa je tako veliki pesnik Branko Miljković napisao: "Ko tebe nije video, taj ne zna za sebe". Reč je o fresci Arhangela Gavrila u crkvi Svetog Ahilija u Arilju, zadužbini kralja Dragutina s kraja 13. veka - naveo je Pešterac.

Snimak je objavio na svom Tiktoku pod nikom "i putnik i turista".

- U crkvi se nalazi jedan od najstarijih portreta srpskog vladara, kralja Dragutina, u svečanoj odeći sa krunom, uz svoju ženu Katalinu i bratom Milutinom. Freske su delo slikara iz Soluna i predstavljaju početak novog umetničkog stila koji će obeležiti srpsko slikarstvo u 14. veku. Ova bogomolja građena je u raškom stilu, a kult svetog Ahilija potiče još iz 11. veka. Kada su izbeglice iz Larise donele njegove mošti, nekada je bila sedište Moravičke episkopije, a kroz vekove je pretrpela mnoga iskušenja i razaranja - kaže ovaj avanturista.

@i_putnik_i_turista Ovo je dom Plavog anđela 📍 Crkva Svetog Ahilija, Arilje U srcu zapadne Srbije krije se jedno od najlepših umetničkih i duhovnih blaga našeg srednjeg veka – Plavi anđeo, freska Arhangela Gavrila iz 13. veka. Ova crkva, nekada sedište Moravičke episkopije, preživela je mnoga iskušenja i razaranja, a danas je pod zaštitom države kao kulturno dobro od izuzetnog značaja. Zadužbina kralja Dragutina čuva i najstariji portret srpskog vladara, kao i duh epohe u kojoj je stvarana. 🎨 Freske su delo solunskih majstora i začetnika novog umetničkog pravca koji će obeležiti doba kralja Milutina. ✨ Plavi anđeo Arilja i danas nadahnjuje svojom tišinom i lepotom. 📷 Da li ste već posetili ovaj kulturni i duhovni biser Srbije? . . . #Arilje #PlaviAnđeo #Srbija #KulturnaBaština #DuhovnoNasleđe #CrkvaSvetogAhilija #balkantiktok #PutujmoPoSrbiji #SrednjiVek #SrpskaUmetnost #BrankoMiljković ♬ original sound - i_putnik_i_turista

Dodaje da je crkva danas pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

(Kurir.rs)