PO NALOGU PREDSEDNIKA VUČIĆA: MUP Srbije pruža pomoć Crnoj Gori u gašenju požara
PO nalogu predsednika Aleksandra Vučića, MUP Srbije u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, uputilo međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara na lokaciji Đurkovići - Rogami, u blizini Podgorice.
Upućen je helikopter Kamov, nosivosti pet tona, najveći koji imamo, kao hitnu pomoć na zahtev Crne Gore, zbog velikog broja požara trenutno u Crnoj Gori kojim je ugrožena velika teritorija - rekao je ministar policije Ivica Dačić.
Kako je poručio ministar, biće upućeno sedmorica naših pripadnika, šest iz Helikopterske jedinice i jedan iz Sektora za vanredne situacije:
- Kako je rečeno, prvi zadatak će biti gašenje požara u okolini Podgorice, ali u svakom slučaju šta god bude bilo potrebno, imaćemo u vidu da možemo da odgovorimo na celoj teritoriji Crne Gore. Istovremeno, mi imamo spremne kapacitete upravo zbog mogućih požara u našoj zemlji. Mi smo rasporedili drugi helikopter Kamov koji se nalazi stacioniran u južnoj Srbiji da može odmah da reaguje i još pet helikoptera imamo koji mogu da budu upotrebljeni za gašenje požara. U svakom slučaju, imajući u vidu da je sada situacija kod nas trenutno bolja, da nema velikog broja požara, po nalogu predsednika, sada kreće ova ekipa i ruski helikopter Kamov koji je najveći u regionu što se tiče kapaciteta, pet tona nosivosti i siguran sam da će pomoći građanima Crne Gore i Crnoj Gori da neutrališe požare.
Inače, u proteklim godinama Republika Srbija je pružila međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara susednim i prijateljskim zemljama, angažujući helikoptere sa posadama Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a: Kamov Ka-32 A11BC, Erbas H215 Super Puma i Bell 212.
Posade Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a pružale su pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Republici Severnoj Makedoniji, Republici Srpskoj i Grčkoj.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)