PO NALOGU PREDSEDNIKA VUČIĆA: MUP Srbije pruža pomoć Crnoj Gori u gašenju požara

PO nalogu predsednika Aleksandra Vučića, MUP Srbije u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, uputilo međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara na lokaciji Đurkovići - Rogami, u blizini Podgorice.

Foto: MUP

Upućen je helikopter Kamov, nosivosti pet tona, najveći koji imamo, kao hitnu pomoć na zahtev Crne Gore, zbog velikog broja požara trenutno u Crnoj Gori kojim je ugrožena velika teritorija - rekao je ministar policije Ivica Dačić.

Kako je poručio ministar, biće upućeno sedmorica naših pripadnika, šest iz Helikopterske jedinice i jedan iz Sektora za vanredne situacije:

- Kako je rečeno, prvi zadatak će biti gašenje požara u okolini Podgorice, ali u svakom slučaju šta god bude bilo potrebno, imaćemo u vidu da možemo da odgovorimo na celoj teritoriji Crne Gore. Istovremeno, mi imamo spremne kapacitete upravo zbog mogućih požara u našoj zemlji. Mi smo rasporedili drugi helikopter Kamov koji se nalazi stacioniran u južnoj Srbiji da može odmah da reaguje i još pet helikoptera imamo koji mogu da budu upotrebljeni za gašenje požara. U svakom slučaju, imajući u vidu da je sada situacija kod nas trenutno bolja, da nema velikog broja požara, po nalogu predsednika, sada kreće ova ekipa i ruski helikopter Kamov koji je najveći u regionu što se tiče kapaciteta, pet tona nosivosti i siguran sam da će pomoći građanima Crne Gore i Crnoj Gori da neutrališe požare.

Foto: MUP

Inače, u proteklim godinama Republika Srbija je pružila međunarodnu humanitarnu pomoć u gašenju požara susednim i prijateljskim zemljama, angažujući helikoptere sa posadama Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a: Kamov Ka-32 A11BC, Erbas H215 Super Puma i Bell 212.

Posade Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice MUP-a pružale su pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Republici Severnoj Makedoniji, Republici Srpskoj i Grčkoj.