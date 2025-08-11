MEŠTANI TRI SUBOTIČKA NASELJA DOBIJAJU MAGISTRALNI VODOVOD: Ministarka Mesarović donela dobre vesti na sever Bačke

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas ugovor sa Gradom Subotica o izgradnji magistralnog vodovoda Subotica-Tavankut

Pre potpisivanja ugovora ministarka se sastala sa predstavnicima Grada Subotice i prisustvovala prezentaciji projekta "Izgradnja magistralnog vodovoda Subotica, Ljutovo, Gornji i Donji Tavankut".

Ona je istakla da je ovo drugi po redu projekat u Subotici za koje je Ministarstvo privrede na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića obezbedilo sredstva.

- Prvi projekat za koji su prošle godine dodeljena sredstva, oko 88 miliona dinara, tiče se podizanja kapaciteta u industrijskoj zoni, u Malom Bajmoku. Tamo za koji dan počinju radovi na izgradnji vodovodne mreže. Ugovor koji smo upravo potpisali tiče se igradnje magistralnog vodovoda sa rezervoarom i dve crpne stanice, a koji će doprineti urednom vodosnabdevanju u tri naseljena mesta u Subotici. To je Donji i Gornji Tavankut i Ljutovo- naglasila je Mesarović.

Ministarka je navela da je vrednost projekta nepunih 300 miliona dinara i da će pojedinačne priključke dobiti 1.800 domaćinstava, istakavši da će to uticati na 5.000 građana Subotice.

-Ministarstvo privrede u celosti finansira ovaj projekat. Biće sprovedena kompletna zakonska procedura i izbor izvođača radova. Očekujem da u narednim nedeljama nakon te zakonske procedure što pre počnu radovi. Projektovani rok iznosi sedam, osam meseci- zaključila je potpredsednica Vlade u Subotici.