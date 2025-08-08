OBNOVLJENA SVETINJA IZ SREDNJEG VEKA: Ministar Gašić prisustvovao osvećenju crkve Svete Petke na Jastrepcu
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas osvećenju crkve Svete Petke u selu Buci na Jastrepcu.
Obnovljenu crkvu, koja datira iz srednjeg veka, osveštao je Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop i mitropolit kruševački David uz sasluženje sveštenstva Eparhije kruševačke.
Tom prilikom, arhiepiskop i mitropolit kruševački David uručio je orden Eparhije kruševačke - Krst Svetog kneza Lazara I stepena ministru Gašiću "za vernost i delatnu ljubav prema svojoj materi Crkvi i izuzetan doprinos prilikom rekonstrukcije Crkve Svete Petke".
Nakon osvećenja Crkve, upriličena je svečana trpeza povodom njene slave - Svete Petke Mučenice, čiji je ovogodišnji domaćin bio ministar Gašić.
Crkva Svete Petke smatra se velikom svetinjom iz srednjevekovnog perioda, a u narodu je poznata kao Gračanica. Taj naziv ukorenjen je u predanjima, od kojih se po jednom veruje da su monasi u ovu crkvu izbegli iz crkve Gračanice sa Kosova i Metohije, a po drugom, da je tako nazvana zbog srednjevekovnog grada Gradac koji se nalazi u blizini. Prvobitna crkva rušena je više puta i obnavljana iznova. Prilikom prethodne rekonstrukcije crkve 1935. godine, pronađene su cigle identične onima od kojih je sagrađena crkva Lazarica, što govori o povezanosti ovih svetinja.
