Društvo

OBNOVLJENA SVETINJA IZ SREDNJEG VEKA: Ministar Gašić prisustvovao osvećenju crkve Svete Petke na Jastrepcu

Novosti online

08. 08. 2025. u 18:08

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas osvećenju crkve Svete Petke u selu Buci na Jastrepcu.

ОБНОВЉЕНА СВЕТИЊА ИЗ СРЕДЊЕГ ВЕКА: Министар Гашић присуствовао освећењу цркве Свете Петке на Јастрепцу

Foto: MO

Obnovljenu crkvu, koja datira iz srednjeg veka, osveštao je Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop i mitropolit kruševački David uz sasluženje sveštenstva Eparhije kruševačke.

Foto: MO

Tom prilikom, arhiepiskop i mitropolit kruševački David uručio je orden Eparhije kruševačke - Krst Svetog kneza Lazara I stepena ministru Gašiću "za vernost i delatnu ljubav prema svojoj materi Crkvi i izuzetan doprinos prilikom rekonstrukcije Crkve Svete Petke".

Nakon osvećenja Crkve, upriličena je svečana trpeza povodom njene slave - Svete Petke Mučenice, čiji je ovogodišnji domaćin bio ministar Gašić.

Foto: MO

Crkva Svete Petke smatra se velikom svetinjom iz srednjevekovnog perioda, a u narodu je poznata kao Gračanica. Taj naziv ukorenjen je u predanjima, od kojih se po jednom veruje da su monasi u ovu crkvu izbegli iz crkve Gračanice sa Kosova i Metohije, a po drugom, da je tako nazvana zbog srednjevekovnog grada Gradac koji se nalazi u blizini. Prvobitna crkva rušena je više puta i obnavljana iznova. Prilikom prethodne rekonstrukcije crkve 1935. godine, pronađene su cigle identične onima od kojih je sagrađena crkva Lazarica, što govori o povezanosti ovih svetinja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OTIMANJE OKO VLASTI POSLE UBISTVA KRALJA ALEKSANRDA: Aleksndrov testament je, u kraljevom kabinetu , pronašao i prvi otvorio knez Pavle
Feljton

0 0

OTIMANJE OKO VLASTI POSLE UBISTVA KRALJA ALEKSANRDA: Aleksndrov testament je, u kraljevom kabinetu , pronašao i prvi otvorio knez Pavle

GENERAL Petar Živković o ubistvu kralja Aleksandra u Marseju obavešten je od strane kneza Pavla, koji ovako opisuje taj nemili događaj: „9. oktobra 1934, baš kad sam se spremao da idem u pozorište, radi čega sam se nalazio u Beogradu kod svoje kuće, oko 7 časova uveče pozvao me je telefonom predsednik vlade Uzunović i reče mi, da odmah dođem njemu u predsedništvo, ne objasnivši mi ništa drugo.

08. 08. 2025. u 18:00

UPOZORENJE MUP SRBIJE: Duže zadržavanje na Batrovcima
Društvo

0 0

UPOZORENJE MUP SRBIJE: Duže zadržavanje na Batrovcima

Uprava granične policije MUP Srbije obaveštava da je na Graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Republike Srbije prema Hrvatskoj, evidentirano zadržavanje putničkih motornih vozila od 180 minuta i pored preduzimanja aktivnosti na pet izlaznih saobraćajnih traka, dok je međuprostor do susedne Hrvatske skoro popunjen.

08. 08. 2025. u 15:19

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju