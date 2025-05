MINISTARKA PAVKOV: Izgradnjom kanalizacione mreže u Vrbasu biće omogućeno više od 6.000 novih priključaka za domaćinstva

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je radove na izgradnji kanalizacione mreže u opštini Vrbas, ističući da je reč o jednom od najznačajnijih projekata za unapređenje zelene infrastrukture u ovom delu Srbije.

Foto: Jovana Rošul

Pavkov je naglasila da će izgradnja dva kolektora u dužini od 9,8 kilometara i 21 kilometar kanalizacione mreže sa pratećim crpnim stanicama u naseljima Kucura i Savino Selo, omogućiti bolje standarde zaštite životne sredine.

„Kad je povod ovako dobar i kad u velikoj meri utiče na bolji život građana, još mi je draže da obiđem neko od naših zajedničkih postignuća, a to je svakako projekat izgradnje kolektora i kanalizacione mreže u Vrbasu. Prema informacijama koje sam dobila, do sada je izgrađen jedan kilometar i izvedeno je 46 kućnih priključaka. Kada projekat bude završen, pokrivenost opštine Vrbas kanalizacionom mrežom biće oko 80 odsto, što je po evropskim standardima. To će omogućiti i građanima, odnosno domaćinstvima da se priključe na kanalizacionu mrežu. Realizacijom ovog projekata biti omogućeno više od 6.000 priključaka za građane“, rekla je Pavkov.

Foto: Jovana Rošul

Ministarka je podsetila da ovo nije jedini projekat koji Ministarstvo zaštite životne sredine realizuje u ovoj opštini.

„Od 2021. do 2024. godine, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, uložili smo 31 milion dinara u projekte zamene kotlarnica i individualnih ložišta, čišćenje deponija i zaštitu zemljišta. Ja svoj posao shvatam ozbiljno i stalno ističem koliko je važno da svaka lokalna samouprava ima bar jedan zeleni projekat koji utiče na bolji kvalitet života građana. Apelujem i na građane da se proaktivno uključe, da se obrate lokalnom rukovodstvu i podele svoje ideje i sugestije, jer smo mi tu zbog njih, da ih čujemo, podržimo i zajedno realizujemo sve što je važno za lokalnu zajednicu“ poručila je Pavkov.