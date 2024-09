OGLASIO SE MUP: Upućen važan apel roditeljima

Nedelja je bio dan za veliki fudbalski meč. A ne postoji veći derbi u engleskom fudbalu od utakmice Mančester junajted - Liverpul. Istina, tabela poslednjih godina to ne dokazuje, tim pre što ekipa s Old Traforda nije ni blizu onih slavnih dana kao kada ju je, na primer, vodio Aleks Ferguson, ali ipak su u pitanju klubovi koji su 15 puta igrali u finalu Kupa/Lige šampiona. I čija međusobna netrpeljivost traje daleko duže nego što postoji to takmičenje.