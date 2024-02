POSTAO SENZACIJA RUSKIH MEDIJA, A SADA JE NOMINOVAN ZA PRESTIŽNU NAGRADU: Vrščanin među pet najboljih stranih učitelja u Rusiji

VRŠČANIN Svetislav Stojanović, penzionisani profesor matematike koji od početka ove školske godine predaje taj predmet u Gimnaziji u Lugansku, nominovan je za najboljeg inostranog učitelja u Ruskoj federaciji u 2023. godini.

Foto: Aleksandar Reka TASS

U konkurenciji od čak 165 inostranih prosvetnih radnika, on je ušao u najuži izbor od pet kandidata.

Pobednik će biti proglašen sutra, na čuvenoj Izložbi dostignuća narodne privrede u Moskvi, a prestižnu nagradu dobitniku će uručiti pomoćnik predsednika Rusije Sergej Kirienko.

Izbor, inače, organizuje Ministarstvo obrazovanja Ruske federacije.

Foto: Aleksandar Reka TASS

Stojanović se letos otisnuo u ratom zahvaćenu Lugansku oblast, iz, kako je ranije rekao „Novostima“, snažne potrebe da u ovim teškim trenucima bude uz svoju rusku braću. Posao u tamošnjoj najelitnijoj Gimnaziji broj 60 dobio je tek nakon ozbiljnih provera i razgovora, koje je obavio sa tamošnjim vlastima.

Za kratko vreme je postao omiljeni kolega i učitelj – kako se tamo oslovljavaju svi prosvetni radnici. Takođe, postao je i prava senzacija u ruskim medijima, s obzirom na to da do tada nisu imali slučaj da neki stranac, iz čiste ljubavi prema Rusiji, traži da predaje njihovoj deci i to u ratnom području.

Ovu školsku godinu će, kako kaže, odraditi do kraja, a, ukoliko se bude ukazala potreba, ostaće i naredne. Nakon toga planira da se definitivno povuče u svoj Vršac i penzionerske dane provede sa svojom porodicom.