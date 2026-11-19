PODRHTAVANjE kapka ili trzanje oka najčešće izazivaju stres, nedostatak sna, previše kofeina i dugotrajno gledanje u ekran, ali postoje i simptomi koji mogu ukazivati na ozbiljniji problem i zahtevaju pregled kod oftalmologa.

Foto: Profimedia/Antonio Guillen Fernández / Panthermedia

Dešava vam se da vam kapak iznenada počne da podrhtava, i to bez ikakvog očiglednog razloga? Ovaj neprijatan osećaj može da se pojavi dok radite, gledate u telefon, vozite automobil ili pokušavate da se odmorite. Iako mnoge zabrine, trzanje oka je u najvećem broju slučajeva bezopasno i prolazno, piše Ona.rs, eyecenterofvirginia.

Ipak, podrhtavanje kapka ne treba uvek ignorisati. Najčešće je povezano sa stresom, nedostatkom sna, prekomernim unosom kofeina ili zamorom očiju, ali postoje i situacije u kojima je potrebno obratiti se lekaru.

Zašto vam oko samo od sebe podrhtava?

Trzanje kapka, poznato i kao miokimija, predstavlja nevoljno grčenje sitnih mišića koji kontrolišu pokrete očnog kapka.

Najčešće se javlja na jednom oku, posebno na donjem kapku, mada može zahvatiti i gornji. Podrhtavanje obično traje nekoliko sekundi ili minuta, ali se može ponavljati tokom dana, pa čak i nekoliko nedelja.

U najvećem broju slučajeva nije reč o ozbiljnom problemu, već o reakciji organizma na određene navike i spoljašnje faktore.

1. Stres može da izazove trzanje kapka

Jedan od najčešćih okidača za podrhtavanje oka jeste stres.

Kada smo pod velikim psihičkim pritiskom, ne spavamo dovoljno ili smo stalno napeti, organizam može reagovati različitim fizičkim simptomima. Jedan od njih je i nevoljno grčenje mišića kapaka.

Ubrzan tempo života, poslovne obaveze i nedostatak odmora mogu doprineti pojavi ovog problema.

Pokušajte da pronađete vreme za odmor, šetnju i aktivnosti koje vas opuštaju. Kada se smanji nivo napetosti, trzanje kapka često se povlači.

2. Previše kafe može da podstakne grčenje mišića

Ako tokom dana pijete nekoliko kafa ili često posežete za energetskim pićima, kofein bi mogao da bude jedan od razloga zbog kojih vam oko podrhtava.

Kofein stimuliše nervni sistem, a kod osetljivih osoba veći unos može doprineti pojavi ili pojačavanju trzanja kapaka.

Ako primećujete da se problem javlja nakon konzumiranja kafe, pokušajte postepeno da smanjite njen unos. Obratite pažnju i na crni čaj, energetske i pojedine gazirane napitke, koji takođe mogu sadržati kofein.

3. Nedostatak sna i umor opterećuju oči

Još jedan čest razlog zbog kojeg kapak počinje da podrhtava jeste nedovoljno sna.

Kada organizam ne dobija dovoljno odmora, povećava se verovatnoća pojave nevoljnih grčeva mišića. To se može odraziti i na mišiće koji kontrolišu pokrete kapaka.

Odraslim osobama se uglavnom preporučuje između sedam i devet sati sna tokom noći.

Ako vam oko često igra, pokušajte da uspostavite redovan raspored spavanja i izbegavate korišćenje telefona neposredno pre odlaska u krevet.

4. Dugo gledanje u telefon i računar može da izazove problem

Ako veliki deo dana provodite ispred ekrana, vaše oči mogu biti izložene digitalnom naprezanju.

Dok gledamo u telefon, računar ili televizor, često trepćemo ređe nego inače. Zbog toga se površina oka može isušiti, što dovodi do iritacije, peckanja i osećaja umora.

Suvoća očiju i naprezanje mogu biti povezani i sa podrhtavanjem kapaka.

Jedan od korisnih načina da smanjite naprezanje jeste pravilo 20-20-20: na svakih 20 minuta gledanja u ekran, pogledajte u nešto udaljeno oko šest metara tokom 20 sekundi.

Ukoliko imate osećaj suvoće ili peckanja, veštačke suze mogu pomoći, uz savet farmaceuta ili oftalmologa o izboru odgovarajućeg preparata.

5. Iritacija i suvoća oka takođe mogu biti uzrok

Pored ekrana, na pojavu trzanja kapka mogu uticati alergije, iritacija i sindrom suvog oka.

U takvim situacijama mogu se javiti i drugi simptomi:

Crvenilo očiju.

Peckanje i svrab.

Pojačano suzenje.

Osećaj kao da imate pesak u oku.

Neprijatnost prilikom gledanja u ekran.

Ako se ovi simptomi često ponavljaju ili ne prolaze, potrebno je obaviti oftalmološki pregled kako bi se utvrdio uzrok.

Kada podrhtavanje oka može da bude znak upozorenja?

Iako je trzanje kapka uglavnom bezazleno, postoje simptomi zbog kojih ne bi trebalo odlagati pregled kod oftalmologa.

Posebno obratite pažnju ako:

Podrhtavanje traje nekoliko nedelja i ne prestaje.

Kapak se pri svakom grču potpuno zatvara ili imate poteškoće da otvorite oko.

Grčenje se širi na druge delove lica.

Primećujete spuštanje gornjeg kapka.

Oko je crveno, otečeno ili se pojavljuje sekret.

Imate dodatne smetnje sa vidom.

U retkim slučajevima, uporni i izraženi grčevi mogu biti povezani sa stanjima kao što su benigni esencijalni blefarospazam ili hemifacijalni spazam.

Kod hemifacijalnog spazma grčenje može zahvatiti i druge mišiće jedne strane lica, dok se kod blefarospazma javljaju nevoljni i ponavljani grčevi mišića oko očiju.

Ako se uz trzanje pojave iznenadna slabost jedne strane lica, poremećaj govora ili slabost ruke ili noge, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Kako da smanjite podrhtavanje kapka?

Ako je trzanje povezano sa umorom, stresom ili svakodnevnim navikama, nekoliko promena može pomoći da se tegobe ublaže.

Spavajte dovoljno i pokušajte da održavate redovan ritam spavanja.

Smanjite unos kafe i energetskih pića.

Pravite redovne pauze tokom rada za računarom.

Izbegavajte dugotrajno gledanje u ekran bez odmora.

Vodite računa o hidrataciji.

Ako imate suve oči, posavetujte se o korišćenju veštačkih suza.

Pronađite način da smanjite stres i svakodnevnu napetost.

Igra oka najčešće nije razlog za paniku, ali ako podrhtavanje traje dugo, pogoršava se ili ga prate drugi simptomi, najbolje je da se obratite oftalmologu. Pravovremeni pregled pomoći će da se utvrdi uzrok i isključe stanja koja zahtevaju lečenje.