PEPTIDNA VAKCINA "ONKOPEPT": Započeta klinička upotreba vakcine protiv raka debelog creva
RUSIJA je započela kliničku upotrebu vakcine "Onkopept" za lečenje raka debelog creva, izjavio je danas zamenik šefa Federalne medicinsko-biološke agencije Igor Borisevič.
-Vakcina zasnovana na neoantigenima ćelija raka od određenog pacijenta je razvijena, registrovana i ušla je u kliničku upotrebu", rekao je Borisevič na kongresnoj sednici "Inovativna praksa: Nauka plus biznis, prenose RIA Novosti.
Borisevič je dodao da je trenutno u toku regrutovanje pacijenata u tu svrhu.
Peptidna vakcina "Onkopept" je primenjena prvim pacijentima u martu.
Indikovana je za odrasle koji su operisani i primili najmanje dve linije sistemske hemoterapije.
Nakon nekoliko meseci posmatranja vakcinisanih osoba, šefica Federalne medicinske i biološke agencije, Veronika Skvorcova, primetila je da oni nisu imali nikakve ozbiljne neželjene efekte i da sam lek proizvodi neophodan imuni odgovor.
(Tanjug)
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