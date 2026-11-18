RUSIJA je započela kliničku upotrebu vakcine "Onkopept" za lečenje raka debelog creva, izjavio je danas zamenik šefa Federalne medicinsko-biološke agencije Igor Borisevič.

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-Vakcina zasnovana na neoantigenima ćelija raka od određenog pacijenta je razvijena, registrovana i ušla je u kliničku upotrebu", rekao je Borisevič na kongresnoj sednici "Inovativna praksa: Nauka plus biznis, prenose RIA Novosti.

Borisevič je dodao da je trenutno u toku regrutovanje pacijenata u tu svrhu.

Peptidna vakcina "Onkopept" je primenjena prvim pacijentima u martu.

Indikovana je za odrasle koji su operisani i primili najmanje dve linije sistemske hemoterapije.

Nakon nekoliko meseci posmatranja vakcinisanih osoba, šefica Federalne medicinske i biološke agencije, Veronika Skvorcova, primetila je da oni nisu imali nikakve ozbiljne neželjene efekte i da sam lek proizvodi neophodan imuni odgovor.

(Tanjug)

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