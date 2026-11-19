Ne zanemaruj rane znake problema s prostatom
TRI najčešća oboljenja prostate su: prostatitis, benigna hiperplazija prostate (BHP) i rak prostate. Sva 3 mogu se lečiti ako se blagovremeno otkriju. Rane znake upozorenja lako je zanemariti kao beznačajne.
Među njima su:
- slabljenje mlaza mokraće, iznenadni prekid tokom mokrenja ili kapanje po završetku mokrenja;
- učestaliji nagoni za mokrenjem – bez obzira na količinu mokraće u mokraćnoj bešici, čak i kada je prazna;
- bol pri mokrenju.
Najvažnija preporuka muškarcima starijim od 50 godina jeste da ne propuštaju godišnji preventivni pregled. LASER MED već 7 godina pruža kvalitetnu, stručnu dijagnostiku i negu pacijentima sa urološkim oboljenjima.
Kod benigno uvećane prostate /adenoma/ savremena medicina uvela je lasersku hirurgiju kao metodu koja u najvećoj meri štedi pacijenta. U Laser Medu muškarci mogu da se operišu kod specijalista s velikim međunarodnim praktičnim iskustvom, uz upotrebu najmoćnijeg i najpreciznijeg laserskog sistema – Tulium lasera snage 200 vati. Laserska operacija obavlja se bez rezova i šavova - prostati se pristupa endoskopski, kroz mokraćne puteve. Metodom vaporizacije /isparavanja/ uklanja se tkivo prostate i ponovo uspostavlja normalno mokrenje.
Kod sumnje na karcinom prostate, FUZIONA biopsija s virtuelnim navigatorom predstavlja ispitivanje koje omogućava postavljanje konačne dijagnoze zahvaljujući većoj preciznosti u otkrivanju bolesti i utvrđivanju njenog stadijuma.
U LASER MEDU Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 14-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
Takođe: U DECEMBRU U BEOGRADU – pregledi prostate i konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju kod dr Ilije Kalčeva, spec. dr med. Poseduje preko 17 godina radnog iskustva sa svim urološkim laserima i ima odbranjenu doktorsku disertaciju na temu Laserska hirurgija prostate.
tel. 011 7 357 357
mob. 069 5 357 357
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