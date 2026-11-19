"Trpeli smo ekstremne provokacije": Đerdan Šaćiri ponovo o ONOM meču Srbija - Švajcarska
Đerdan Šaćiri ponovo je govorio o kontroverznoj proslavi pobedničkog gola protiv Srbije na Svetskom prvenstvu 2018. godine, kada je Švajcarska slavila rezultatom 2:1 i napravila veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu.
Šaćiri je u 90. minutu postigao odlučujući pogodak, a potom rukama formirao simbol dvoglavog orla, koji se povezuje sa albanskom zastavom. Njegova proslava izazvala je brojne reakcije i otvorila veliku polemiku koja se nastavila i nakon utakmice.
Fudbaler koji danas nastupa za Bazel smatra da bi se ista situacija u današnje vreme odvijala drugačije. U razgovoru za podkast „Larmandillo“ objasnio je šta je prethodilo njegovoj reakciji.
- Mnogo toga je tada napisano. Naše porodice i mi trpeli smo ekstremne provokacije sa srpske strane pre te utakmice. To je u nama probudilo još veću glad za pobedom. Želeli smo da dokažemo da smo tu zbog sporta, a ne politike, iako je na kraju sve dobilo političku dimenziju.
Emocije su nabujale zbog provokacija, a mediji su dodatno podgrejali priču. Mnogi u Švajcarskoj tada nisu razumeli situaciju jer nisu znali pozadinu. Ne verujem da bi danas taj gest izazvao ni približno toliko kontroverzi - izjavio je 35-godišnji fudbaler.
Podsetimo, Švajcarska je u drugom kolu grupne faze Mundijala 2018. godine savladala Srbiju sa 2:1, golovima Granita Džake i Đerdana Šaćirija, nakon što je Aleksandar Mitrović prethodno doneo prednost „orlovima“.
Srbija je u poslednjem kolu morala da pobedi Brazil kako bi imala šansu za prolazak u osminu finala, ali je poražena rezultatom 2:0 i završila takmičenje u grupi.
Isti rivali sastali su se i četiri godine kasnije, na Svetskom prvenstvu u Kataru. Švajcarska je ponovo slavila, ovoga puta rezultatom 3:2, posle još jednog preokreta. Šaćiri je i tada bio strelac, dok su preostale golove za Švajcarce postigli Bril Embolo i Remo Frojler. Srbija je takmičenje završila na poslednjem mestu u grupi.
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