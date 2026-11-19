LIDER opozicije Aleksandar Vučić reagovao je na tvrdnju predsednika parlamenta Aleksandra Čupića da je "veći strah građana od jedne stranke nego od svih plenuma".

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- Vidite, trebalo je sebe da isključite sa sednice posle ovih reči koje ste sad uputili. Trebalo je sebe da isključite. Niko vas ništa po tom pitanju... Šta mašete rukama? Nije vas pitao ništa, i nemojte da me prekidate dok govorim. Ono što ste vi izgovorili je za najstrašniju osudu. O strahu građana nije vaše da govorite sa tog mesta, posebno ne od političkih stranaka. Političke stranke su deo političkog sistema, ustavom zagarantovane, sa pravom na političko okupljanje, organizovanje, slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i slobodu učestvovanja u političkom životu. I vi da govorite da je strah od ovoga ili od onoga. Plenumi nisu ustavna kategorija. Nisam vam ih ni pomenuo; naprotiv, zabranjeni su. To što vi kršite Ustav, a ne razumete, to je druga stvar. A političke stranke su dobrodošle. Političke stranke su temelj demokratije, u svakoj normalnoj zemlji na svetu. Samo da to naučite. Temelj demokratije, koren demokratije. Da vidite zašto su ovakve teze veoma opasne. Znam ja: dve godine, i sad su počeli da izlaze tekstovi kako nevladine organizacije vode najbrutalniju kampanju laži, od svih, Soroševih do svih drugih mogućih, protiv nas. Nikakav problem to nije. Sve te ljude ja poznajem na različite načine, i to opet nema veze sa tim da li su oni u tome učestvovali ili ne. Bilo bi mnogo naivno da poverujem da nisu. Nikakav mi to problem nije. Kao što znam i neke državnike za koje nemam nikakve sumnje da su. Učestvovali su u borbi protiv nas, i sedeo sam desetinama puta sa njima. Malopre sam ja pogrešio: ne kaže se "razumite", već "razumejte" pravilno, pa sebe da ispravim, da deca koja gledaju ne bi to pogrešno čula. Želim da vam pročitam zašto su ovakve tvrdnje veoma, veoma opasne. Oni su pokušali u prethodne dve godine, i sasvim sam u temi, da me ne biste prekinuli, sasvim sam u temi, jer upravo sa ovim što danas radite ruše sve naše institucije. U savremeno doba, u eri društvenih mreža, u eri razaranja svih institucija, i to je trend koji se nastavlja u svetu: u ime borbe protiv autoritarnosti, najautoritarniji režimi se uspostavljaju. I to je trend gotovo svuda u svetu. Svi misle da imaju pravo na neograničenu slobodu, bez ikakve odgovornosti, da mogu da rade šta im je volja, da nikome ne polažu račune. I kada sam ovo rekao, nisam vam slučajno govorio o tome koliko je potreban dijalog i koliko je potreban razgovor, mnogo potrebniji vama nego nama - rekao mu je Vučić.