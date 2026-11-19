JASNA PORUKA IZ VAŠINGTONA: Tramp otkrio pod kojim uslovom odlučuje o Ukrajini
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ozjavio je danas da neće donositi odluke o Ukrajini bez učešća Kijeva.
Tramp je u telefonskoj izjavi za NBC njuz iz aviona Er fors 1, na povratku sa samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), rekao da je saglasan sa nedavnom izjavom predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da SAD, Kina i Rusija ne bi trebalo da donose odluke o toj zemlji bez njenog učešća.
-Slažem se sa njim... Ne bih ništa učinio bez njega – on je na čelu te zemlje, tako da to ne bih radio, rekao je Tramp.
Nakon današnjeg 90-minutnog sastanka na marginama samita APEC-a, Tramp, i predsednici Kine i Rusije Si Đinping i Vladimir Putin izdali su zajedničku deklaraciju o miru fokusiranu na smanjenje nuklearnih rizika, stabilnost energetskih tokova i reformu UN, bez najave konkretnog mirovnog sporazuma za Ukrajinu.
Zelenski je uoči sastanka u Šendženu poručio da velike sile često misle da mogu same odlučivati o sudbini sveta, ali da bi donošenje odluka o budućnosti Ukrajine bez njenog prisustva za pregovaračkim stolom bila „ogromna greška“.
Ukrajinski predsednik je takođe istakao da SAD i Kina imaju dovoljno zajedničke moći i ekonomskih poluga da u samo jednom sastanku zaustave rat, ukoliko bi koordinisano zapretile Moskvi oštrim sankcijama i prekidom trgovinske razmene.
Zelenski je ranije insistirao na tome da se ni o evropskoj bezbednosti ne može odlučivati bez učešća same Evrope.
(Tanjug)
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