Košarkaši Dubaija pobedili su u Limasolu kao gosti ekipu Makabija iz Tel Aviva rezultatom 80:74 u utakmici 13. kola Evrolige.

FOTO: Dubai basketball

Najefikasniji u timu iz Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 18 poena. Srpski košarkaš Nemanja Dangubić postigao je osam poena i imao je dva skoka za 15 minuta u igri u ekipi Dubaija, dok je njegov sunarodnik Filip Petrušev zabeležio šest poena i jednu uhvaćenu loptu za nešto više od 13 minuta na terenu.

U redovima Makabija najbolji je bio Jam Madar sa 17 poena, dok je Kamar Boldvin dodao 12.

Utakmicu je obeležila povreda Džanana Muse, koji je meč završio sa krvarenjem ispod oka. To je zasmetalo bosanskohercegovačkom reprezentativcu, pa je posle susreta u Limasolu, na društvenim mrežama ostavio brutalnu poruku za čelnike takmičenja:

No foul? @EuroLeague 🤝 https://t.co/qFcrvIZ0qn — Dzanan Musa (@DzMusa) November 19, 2026

- Nije faul? - upitao je Musa rukovostvo najelitnijeg evropskog ranga, uz hešteg zvaničnog Tviter profila Evrolige.

Košarkaši Dubaija se trenutno nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Makabi na 18. poziciji ima skorom 3-10.

Keeping their place among the top teams in the standings, @dubaibasket takes down @MaccabiTLVBC! #EveryGameMatters https://t.co/SEvzoSg3uO — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026

Tim iz Emirata će u narednom, 14. kolu dočekati Partizan, dok će "Ponos Izraela" gostovati u Minhenu, ekipi Bajerna.

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА