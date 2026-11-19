Povratak u Vojvodinu? Dušan Tadić progovorio o temi koja zanima sve
Dušan Tadić ne isključuje emocionalnu vezu sa Vojvodinom, klubom u kojem je započeo profesionalnu karijeru, ali u ovom trenutku ne vidi realnu mogućnost da ponovo obuče dres novosadskog tima.
Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije govorio je za „Sportski žurnal“ o eventualnom povratku na "Karađorđe", a tom prilikom osvrnuo se i na napredak kluba, njegovu organizaciju i ambicije u narednom periodu.
Tadić nije ostavio mnogo prostora za nagađanja kada je reč o mogućnosti da ponovo zaigra u srpskom fudbalu. Ipak, jasno je istakao da Vojvodina za njega ima posebno mesto.
- Vojvodina je jedini moj klub u Srbiji, ali ne vidim da to može da se desi - poručio je Tadić.
Iako povratak trenutno ne deluje kao realna opcija, iskusni fudbaler ima pozitivno mišljenje o onome što se dešava u novosadskom klubu. Posebno je izdvojio način na koji je Vojvodina organizovana, uz ocenu da postoji prostor za dalji napredak.
- Dobro guraju. Klub je odlično organizovan, može još da napreduje — ocenio je srpski reprezentativac.
Tadić se osvrnuo i na odnos snaga u domaćem fudbalu, gde Crvena zvezda i Partizan godinama imaju najveći uticaj u borbi za trofeje. Smatra da Vojvodini neće biti lako da prekine dominaciju beogradskih crveno-belih, ali veruje da bi plasman u ligašku fazu nekog od evropskih takmičenja predstavljao veliki uspeh za klub iz Novog Sada.
- Teško je prekinuti dominaciju beogradskih crveno-belih. Bilo bi lepo da se moj bivši klub plasira u ligašku fazu evropskog takmičenja. To je uspelo TSC-u i Čukaričkom. Zavisi dosta i od žreba, letos Vojvodina nije imala sreće, dobila je jake rivale, Ferencvaroš i Ajaks - istakao je Tadić.
Njegove reči predstavljaju pohvalu dosadašnjem radu u Vojvodini, ali i potvrdu da nekadašnji igrač Novosađana prati dešavanja u klubu u kojem je napravio prve velike fudbalske korake.
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