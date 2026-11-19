LIDER opozicije Aleksandar Vučić odgovorio je na klevete poslanika SL Feđe Dimovića na račun njegovog brata.

TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

- Gospodine Vučiću, ja vama nisam pominjao članove vaše porodice, iako vi volite da kukate kako vam stalno neko, ovaj, napada porodicu. Ja to nisam radio. To nije moj stil. Ja molim narodne poslanike da ne dobacuju ni dok se iznose. Zato što sam mu dao reč dok ste vi aplaudirali, i tako je isteklo vreme. Rekao je, rekao je malopre. I da ne pominjemo članove porodica, jer bi moglo mnogo toga da se kaže o članovima porodica poslanika koji se nalaze sa leve strane, i o njihovoj umešanosti u organizovani kriminal, upravo ono o čemu je danas ovde govorio i naš šef poslaničkog kluba. Čuli smo da sam ja nekakav briselski sindikat, iako su ovde ljudi koji su potpisali Briselski sporazum i učinili akt veleizdaje zajedno sa Dačićem i predali sve institucije srpske države na Kosovu i Metohiji, i oni se usuđuju da za nekoga kažu da je "briselski sindikat". Nije to ništa. Oni su mene i tokom kampanje nazivali i ustašom i "zagrebačkim sindikatom". Njihovi botovi na društvenim mrežama su pretili, vređali moju decu od 5 i od 2 godine, nazivali ih ustašama, prostitutkom, i tako dalje. Moju ćerku, Olgu, ljudi čiji predsednik nije smeo na bošnjačkoj televiziji da kaže da se u Jasenovcu desio genocid. Pa pitam: da li sada mislite da se u Jasenovcu desio genocid, ili to ne smete i dalje da kažete? - pitao je Dimović.

Usledio je Vučićev odgovor:

- Ljudi, ljudi, je l' mogu da vas zamolim da me pustite da govorim? Samo nešto da vam kažem: pustili ste da govori o našim porodicama kao članovima organizovane kriminalne grupe, a vi ste kriminalci, čisti, nepatvoreni, pravi kriminalci, i sve vreme lažete i obmanjujete javnost, sve vreme, sve vreme. Vidite, rekao je, rekao je da nisam smeo da kažem da je u Jasenovcu genocid, ja sam to rekao sa govornice Ujedinjenih nacija. Rekao da je u Jasenovcu genocid: "Moji preci su stradali na domak Jasenovca! " Sram vas bilo, meni ćete da držite lekcije? Moj otac nije video svog oca jer su ga ustaše ubile. Rođen ovde jer su mu majku proterali preko Drine, pa su je prebacili, rođen u školi, između Svilajnca i Despotovca. Pa ćete meni da držite predavanja o patriotizmu? Vi ćete da mi pričate da je Briselski sporazum veleizdaja? Dobro je da ljudi u Evropi čuju o čemu vi pričate. Videćemo šta ćete da uradite sa Kosovom i Metohijom. Mnogo je važno da kažete, uzgred: "Briselski sporazum je potpisao Ivica Dačić, ne ja. " Ali ni to nije problem. Evo, ja sam bio saglasan sa tim, jer je to bilo najmanje loše u tako i toliko teškom trenutku. A sačekaćemo vas, da vidimo šta ćete od Kosova da nam ostavite. Jer ovde sedite vas 80 koji ste bili u režimu koji je doprineo da 85 zemalja prizna nezavisno Kosovo, a Vučić je doprineo da 28 zemalja otprizna nezavisnost (tzv.) Kosova. Ništa mu nisam ni dobacio. Ja volim ovakve diskusije, ja uživam u ovome. Ovo je parlament, ovo je parlament, ja uživam u ovome. Konačno smo krenuli sa argumentacijom: ja sam rekao da sam bio diktator. Pazite, ničim ga nisam uvredio. Rekao sam da sam bio diktator iako su njihovi najbliži bili na najvišim funkcijama u vreme diktatora. A onda se on javio, pošto nije znao šta će drugo. Bez ijednog dokaza, bez ičega, bez ijedne reči. Ponavlja, ponavljaju, kao Paja Patak ono što pročitaju na Nova S i N1, RTS i ostalim lažovizijama i kako god možete da ih nazivate, lažnim medijima, nije ni važno. Ono što ste ponavljali celu kampanju. Vi pričate, govorili ste, svi vi govorite o nekim uvredama, šta je ko govorio, i stalno sebe predstavljali kao žrtvu. Šta ste vi izgovarali o mojoj ćerki? Šta ste izgovarali o mom sinu? Ma jeste, vi ste izgovarali i pevali najpogrdnije pesme o meni. U koje god, u koje god mesto da ste otišli, pevali ste najpogrdnije pesme. A uvređeni ste strašno što sam vam rekao da vam je brat direktor. Strašna stvar, strašna stvar. Umesto da kažete: "Hvala što ste bili pošteni", pa to uradili - rekao je Vučić Dimoviću.