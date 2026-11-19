AMERIČKI lider Donald Tramp spreman je da učini sve što je potrebno kako bi se okončao sukob u Ukrajini izjavio je Džared Kušner, specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon „koalicije voljnih” u Berlinu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

-Naš cilj je, zaista, da okončamo ovaj rat i pomognemo u uspostavljanju trajnog mira. Čvrsto smo posvećeni tom cilju. Predsednik Tramp će učiniti sve što je neophodno da se on ostvari, naglasio je Kušner.

Prema njegovim rečima, on i Stiv Vitkof informisali su nemačkog kancelara Fridriha Merca o pregovorima Trampa u Kini, kao i o naporima usmerenim ka rešavanju situacije u Ukrajini.

Naveo je da Sjedinjene Države, Nemačka, Ukrajina i evropski partneri trenutno usaglašavaju svoje stavove uoči naredne runde pregovora o Ukrajini.

O SAVETU RUSIJA-NATO

Pored toga, naglasio je da će Savet Rusija–NATO igrati značajnu ulogu u izgradnji nove bezbednosne arhitekture u Evropi.

-Na kraju, dotaći ću se teme posleratne bezbednosti. U Evropi već postoji značajna infrastruktura na kojoj možemo da gradimo — kao što je Savet Rusija–NATO, istakao je Kušner.

Ipak, NATO će, naravno, služiti kao centralni stub rešenja ka kojem težimo, dodao je on.

I, nadajmo se, biće to mnogo snažniji NATO — onaj koji zaista poseduje kapacitet da deluje kao čuvar mira, a koji se ne doživljava kao provokativan - takva karakterizacija svakako nije u prirodi NATO-a”, zaključio je Kušner.

Samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) održan je u Šenženu, u Kini, 18. i 19. novembra. APEK okuplja 21 zemlju iz azijsko-pacifičkog regiona, uključujući Rusiju. Po završetku samita objavljena je zajednička deklaracija.

(sputnikportal.rs)

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