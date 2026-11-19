RESPIRATORNE I STOMAČNE INFEKCIJE KOD DECE: Povećan broj pregleda posle raspusta
U DOMOVIMA zdravlja, na pedijatrijskim odeljenjima i dalje se beleži veliki broj pregleda dece koja se javljaju zbog respiratornih i stomačnih infekcija i nakon jesenjeg raspusta.
U Domu zdravlja Zvezdara na dnevnom nivou obavi se izmeðu 700 i 800 pregleda.
- Tokom celog oktobra beležili smo veliki broj poseta i značajno povećanu opterećenost, naročito u školskom dispanzeru. Takva situacija prelila se i na novembar mesec, s tim da je trenutno nešto manji broj manji pregleda nakon povratka dece u kolektiv, ali već sledeće nedelje očekuje ponovni porast broja obolelih. Registrovan je veliki broj respiratornih i gastrointestinalnih infekcija - rekla je za Tanjug dr Marina Drakulović, ispred DZ Zvezdara.
Prema njenim rečima, u tri ogranka Doma zdravlja u Mirijevu, Malom Mokrom Lugu i centrali Doma zdravlja Zvezdara na dnevnom nivou obavi se između 700-800 pregleda, od čega u ovom momentu najveći broj dece školskog uzrasta.
- Srednjoškolci su u ovom periodu uglavnom išli i na ekskurzije, što, gotovo po nekom nepisanom pravilu, nakon povratka podrazumeva i češće javljanje lekaru, najčešće zbog povišene telesne temperature i gastrointestinalnih tegoba - rekla je dr Drakulović.
Nadali su se, kako kaže, da će nekoliko dana predaha tokom raspusta doprineti smanjenju broja obolelih i rasterećenju pedijatrijskih službi.
- Zadnjih godina praktično i ne postoji sezona oboljevanja, infekcije su stalno prisutne, samo su leti u vecem intenzitetu prisutne inf kod dece predskolskog uzrasta , dok kako krene septembar dominiraju deca skolskog uzrasta - rekla je dr Drakulović.
Reč je o infekcijama GRP -gornjih respiratornih puteva, gde su izazivači adeno, rino virus i stanja slična gripu.
Novembar je i period početka RSV virusa, koji kod odojčadi izaziva bronhiolitis, rekla je ona.
- Simptomi su opšti, u zavisnosti od toga da li je reč o respiratornim ili stomačnim infekcijama. Pored pregleda pedijatra i laboratorijskih analiza, terapija je simptomatska - rekla je dr Drakulović.
Roditeljima se savetuje da prate svoje dete, da sprovode savete i terapiju pedijatra i da, kada se dete oporavi, tek tada vrate dete u kolektiv – vrtić ili školu, zaključila je ona.
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