U DOMOVIMA zdravlja, na pedijatrijskim odeljenjima i dalje se beleži veliki broj pregleda dece koja se javljaju zbog respiratornih i stomačnih infekcija i nakon jesenjeg raspusta.

Foto: Freepik.com/ gpointstudio

U Domu zdravlja Zvezdara na dnevnom nivou obavi se izmeðu 700 i 800 pregleda.

- Tokom celog oktobra beležili smo veliki broj poseta i značajno povećanu opterećenost, naročito u školskom dispanzeru. Takva situacija prelila se i na novembar mesec, s tim da je trenutno nešto manji broj manji pregleda nakon povratka dece u kolektiv, ali već sledeće nedelje očekuje ponovni porast broja obolelih. Registrovan je veliki broj respiratornih i gastrointestinalnih infekcija - rekla je za Tanjug dr Marina Drakulović, ispred DZ Zvezdara.

Prema njenim rečima, u tri ogranka Doma zdravlja u Mirijevu, Malom Mokrom Lugu i centrali Doma zdravlja Zvezdara na dnevnom nivou obavi se između 700-800 pregleda, od čega u ovom momentu najveći broj dece školskog uzrasta.

- Srednjoškolci su u ovom periodu uglavnom išli i na ekskurzije, što, gotovo po nekom nepisanom pravilu, nakon povratka podrazumeva i češće javljanje lekaru, najčešće zbog povišene telesne temperature i gastrointestinalnih tegoba - rekla je dr Drakulović.

Nadali su se, kako kaže, da će nekoliko dana predaha tokom raspusta doprineti smanjenju broja obolelih i rasterećenju pedijatrijskih službi.

- Zadnjih godina praktično i ne postoji sezona oboljevanja, infekcije su stalno prisutne, samo su leti u vecem intenzitetu prisutne inf kod dece predskolskog uzrasta , dok kako krene septembar dominiraju deca skolskog uzrasta - rekla je dr Drakulović.

Reč je o infekcijama GRP -gornjih respiratornih puteva, gde su izazivači adeno, rino virus i stanja slična gripu.

Novembar je i period početka RSV virusa, koji kod odojčadi izaziva bronhiolitis, rekla je ona.

- Simptomi su opšti, u zavisnosti od toga da li je reč o respiratornim ili stomačnim infekcijama. Pored pregleda pedijatra i laboratorijskih analiza, terapija je simptomatska - rekla je dr Drakulović.

Roditeljima se savetuje da prate svoje dete, da sprovode savete i terapiju pedijatra i da, kada se dete oporavi, tek tada vrate dete u kolektiv – vrtić ili školu, zaključila je ona.