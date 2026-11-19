ČUPIĆ UPOZORIO DIMOVIĆA Vučić: Nemoj da mi pokazujete srca i da mi šaljete poljupce
LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, govorio govorio je o urušavanju demokratije od strane Studentske liste.
Počnite da razgovarate. Ne čeznem ja da razgovaram sa vama; biću najsrećniji da vas uopšte ne vidim i da ne razgovaram ni sa kim od vas. Najsrećniji na svetu. Moj posao je bio da vas pozivam na razgovore kada to niste hteli. Najsrećniji sam. Šta bih ja imao da razgovaram sa ljudima koji su došli da mi kažu da sam diktator iz Likovca, a ja njegovog rođenog brata postavio za direktora u Vinči? A on mi dolazi i kaže da sam diktator.
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Nemoj da mi pokazuješ, nemoj da mi pokazujete srca. Nemoj da mi pokazujete srca i da mi šaljete poljupce. Ja, na vašu žalost, nisam homoseksualac. Nisam. Izvinite zbog toga. Nemoj da se ljutite. A ja, a ja u vašu bliskost, ne samo u pevanju i drndanju sa Kokanovićem, ne ulazim. To je vaša stvar šta radite kod njega na imanju i to sve drugo, to je— ja to poštujem, vaše pravo, i ne ulazim u sve to. Nego, nemoj mene u to da uvlačite.
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