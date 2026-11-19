RADIKALI su ponovo u parlamentu, a potpredsednik SRS Vjerica Radeta poručila je predsedavajućem Aleksandru Čupuću da je ozbiljno prekršio poslovnik.

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- Dragi narode naše lepe Srbije, pitam se da li je neko od vas 25. oktobra pomislio da je to poslednji dan parlamentarne demokratije u Srbiji, u obnovljenom višestranačkom sistemu. Ne verujem da je to nekome palo na pamet, pa čak ni ovima koji su se skoro dve godine predstavljali kao branitelji Ustava, a bili su zapravo samo nosioci Ustava, samo su ga nosili pod rukom i tako voleli da se slikaju. Vi ste, predsedniče Narodne skupštine, pa bar 5 puta, ne računajući ove opomene, ozbiljno prekršili poslovnik, ali nešto danas nisam bila raspoložena za besplatnu edukaciju, pa drugi put ću o tome. Vi ste vaš predstavnik vaše poslaničke grupe, odnosno predstavnik predlagača, za ove vaše kandidate ne zna da ste vi izabrani za predsednika Narodne skupštine. Pet puta je rekla da ste predsedavajući. Da, vi sad predsedavate, ali ona vas ne vidi kao predsednika. I vi to niste primetili. Nema veze, svejedno. Dalje: pokušavate od kad smo ušli, od kad smo počeli ovu sednicu, nemojte da dobacujete, ostavite telefone, ne pijte vodu, ne dišite duboko, nemojte ovo, nemojte ono. Pa, ljudi, ovo je Narodna skupština, ovo nije čitaonica Narodne biblioteke. Ovo je Narodna skupština. Ovde se priča, ovde se razmenjuju mišljenja, ovde se dobacuje, ovde se izgovaraju i malo oštrije reči. Onaj ko je prihvatio da uđe prvo na listu sa koje je izabran, pa sa liste ovde, taj mora biti spreman i da prima udarce, ali i da zadaje udarce. Predsedniče, predsedniče Narodne skupštine, vi ste se potpuno oglušili o član 14 Poslovnika Narodne skupštine, koji kaže, kratko pa ću citirati: "Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika na predlog predsednika Narodne skupštine. " Mi to nismo videli. Mi to nismo radili. Moj dragi kolega Milenko Jovanov je razumeo da ste vi predložili 6 kandidata, pa smo onda, kaže, i mi predložili 6 kandidata. A ja razumela da mi zapravo imamo 12 potpredsednika, da biramo 6 vaših, 6 naših. Pa sad samo da pričamo i o jednima i o drugima, pa ćemo onda da glasamo. Je l' može tako da se tumači? Može. Može. Kao štomogu da se tumače 7 stambenih jedinica plus 2 poslovna prostora kao imovina jednog čoveka. Dakle, šta je ovde važno? Ne dozvoljavate nam da kažemo ni jednu jedinu reč, ni jednu jedinu rečenicu, kojom bismo se obratili kandidatima za potpredsednike. Znate, potpredsednici pomažu predsedniku, i kada predsednik nije tu, vi izgleda niste pročitali poslovnik. Ali evo, rekoh, neću besplatno da edukujem, ali evo, krenuh. Dakle, kad vi niste tu, taj potpredsednik predsedava. Ima sva prava i obaveze koja imate vi kao predsednik. I kako vi mislite da mi s njim razgovaramo, kad mi prilikom njegovog ili njenog izbora nemamo pojma šta zapravo taj kandidat misli o tome što je blokaderska lista, koju vi iz milošte zovete studentska lista, kao što vas docenta iz milošte zovu profesor...

— Upozoravam vas da ne vređate naziv liste. Studentska lista ima svoj naziv i nije blokaderska lista - pokušao je Čupić da upozori radikalku.

Usledio je hitar odgovor Radete:

- Ja zaista— dozvolite — vi ste držali u blokadi dve godine državu Srbiju, i dozvolite mi, tako sam vas toliko zvala, i prosto, evo, naučila sam. Dakle, da pitam te predstavnike: da li su oni blokirali ulice, trgove, fakultete, osnovne i srednje škole, da biste posle izbora dozvolili da se, recimo, oskrnavi spomenik male Milice Rakić, da se oskrnavi obeležje Spomenka Gostića, da se prekreče svi oni natpisi kad se vojska na Kosovo vrati, da se prekreči u Bulevaru Arsenija Čarnojevića mural Svetog Save, Svetog Nikole, Svetog Petra Cetinjskog? Jeste li vi, gospodo, kandidati za potpredsednike Narodne skupštine, se saglasili s tim i znate li da je Zagorka Dolovac, recimo, potpuno nezakonito i protivustavno izabrala neku petočlanu komisiju za proveru postupanja tužilaštava širom Srbije, tamo gde ona pokaže prstom? I zato, Aleksandre Vučiću, nemoj da se čudiš što ti dolaze u stranku. Dolaziće nam i u kuće, i u dvorišta, i u stranke, i gde god, zato što su oni konačno preuzeli tužilaštva, iako kao formalno još uvek nisu. Uh, nama, zaista, ja sam član Srpske radikalne stranke više od 3 decenije, i mi smo u svojoj političkoj karijeri preživeli svašta. Gazili su nas, nema kako nisu: izbacivali iz stranke, izbacivali iz skupštine cele poslaničke grupe, izricali opomene. Ja mislim da bar dve godine nisam primila celu platu, pošto svaka opomena, da znate, da znaju porodice ovih ljudi kojima ste izrekle opomene, da svaka opomena podrazumeva i novčanu kaznu. Dakle, nisam bar dve, sigurno dve godine nisam primila celu platu zbog opomena takvih kao vi, ili možda gorih, ili u nekim segmentima boljih, i tako dalje. Dakle, nama, bar što se tiče nas iz Srpske radikalne stranke, ali bogami i iz cele poslaničke grupe "Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje", u mnogo čemu smo se saglasni, pre svega u očuvanju Srbije, u očuvanju srpskih nacionalnih interesa, i tu nam pretnja nikakva i ničija ne može ništa. Završiću, uh, citatom vladike Danila iz Gorskog vijenca: "Zla nad živjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim." Boriću se, borićemo se, pobedićemo vas, pobediće Srbija