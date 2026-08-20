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Dodatna podrška One Two Three u sezoni alergija

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20. 08. 2026. u 10:00

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Sezona alergija može da utiče na svakodnevni ritam i osećaj vitalnosti, odabrani sastojci u proizvodima One Two Three pružaju dodatnu podršku organizmu i imunitetu u periodu povećane izloženosti alergenima.

Додатна подршка Оne Тwo Тhree у сезони алергија

Foto: Anna solovei/Alamy/Profimedia

Kako zadržati svoj svakodnevni ritam kada sezona alergija donese svrab očiju, kijanje i otežano disanje?

U periodu kada je organizam dodatno izložen alergenima, važno je obratiti pažnju na njegove potrebe i pružiti mu odgovarajuću podršku.

One Two Three Quercetin Plus namenjen je upravo kao dodatna podrška organizmu tokom sezonskih alergija.

Dodatna podrška organizmu

Sezona alergija može biti pravi izazov za svakodnevni život. Svrab očiju, kijanje i otežano disanje često remete naš ritam. U takvim situacijama, dodatna podrška organizmu može biti važan deo svakodnevne rutine.

One Two Three Quercetin Plus sadrži 500 mg kvercetina i 100 mg ekstrakta ploda zove, uz dodatak vitamina C, u samo jednoj kapsuli dnevno.

Kvercetin je bioflavonoid poznat po svom protivzapaljenskom i antioksidativnom delovanju, dok crna zova dodatno podržava imunski sistem, naročito u sezoni respiratornih infekcija.

FOTO: Promo

 

Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunskog sistema i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Saveznik vašeg imuniteta

U današnje vreme važno je prepoznati signale koje nam telo šalje i voditi računa o njegovim potrebama.

Među važnim saveznicima za podršku normalnoj funkciji imunskog sistema su cink i vitamin C.

One Two Three Imunocink kombinuje ova dva aktivna sastojka i obezbeđuje dnevnu dozu od 300 mg vitamina C i 10 mg cinka.

Tablete za žvakanje prijatnog ukusa narandže doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti, uz podršku normalnoj funkciji imunskog sistema.

One Two Three Imunocink je idealan izbor za sve koji žele dodatnu podršku organizmu, a posebno može biti značajan za sportiste, adolescente, starije osobe, vegetarijance, dijabetičare i osobe koje su izložene dodatnom stresu i naporu.

Kada je svakodnevni ritam važan, dodatna podrška organizmu može biti deo brige o sopstvenom zdravlju.

Sezona alergija ne mora da preuzme ritam svakodnevice.

Uz odgovarajuću brigu o organizmu i dodatnu podršku imunitetu, lakše je ostati posvećen svakodnevnim obavezama i aktivnostima.

Kombinacija One Two Three Quercetin Plus i One Two Three Imunocink pruža dodatnu podršku organizmu kroz pažljivo odabrane sastojke.

Vaše telo dobija sve što mu je potrebno da ostane zaštićeno i snažno – čak i u sezoni izazova.

Idite kroz život punim plućima, bez straha od virusa, prehlada i alergija. Jer, ritam je bitan.

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