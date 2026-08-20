POLA MILIONA EVRA ZA INFORMACIJU O ZVICERU: MUP Crne Gore nudi nagradu

MUP Crne Gore obećalo je 500.000 evra za informacije koje mogu pomoći u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (42), a za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica putem Interpola.

Foto: Uprava policije Crne Gor4e

On je, prema navodima Uprave policije, osumnjičen da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo, teško ubistvo putem podstrekavanja, ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i pranje novca.

Obaveštenje se, kako su pojasnili, smatra verodostojnim ako kumulativno ispunjava uslove da sadrži tačne i poverljive podatke koji omogućavaju lociranje i hapšenje, dok se obaveštenje dostavlja ličnim obraćanjem isključivo direktoru policije ili načelniku Specijalnog policijskog odelenja. Obaveštenje je prethodno potrebno najaviti radi zakazivanja termina za neposredni razgovor, putem telefonskih brojeva: 020 241-964 (direktor UP), 020 245-020 (pomoćnik direktora nadležan za borbu protiv kriminala) i 020 674-985 (načelnik SPO).

Odluku o isplati nagrade donosi Vlada Crne Gore, na predlog MUP-a. Podaci o osobi koja dostavi obaveštenje, uključujući njegov identitet, biće u potpunosti zaštićena, ističe policija. Pravo na nagradu ne pripada osobi koja je već raspolagala podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže porodice, kao ni osobama koje su na bilo koji način učestvovale u izvršenju krivičnih dela za koja je raspisana međunarodna poternica.