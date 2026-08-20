POLA MILIONA EVRA ZA INFORMACIJU O ZVICERU: MUP Crne Gore nudi nagradu
MUP Crne Gore obećalo je 500.000 evra za informacije koje mogu pomoći u hapšenju vođe kavačkog klana Radoja Zvicera (42), a za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica putem Interpola.
On je, prema navodima Uprave policije, osumnjičen da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo, teško ubistvo putem podstrekavanja, ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i pranje novca.
Obaveštenje se, kako su pojasnili, smatra verodostojnim ako kumulativno ispunjava uslove da sadrži tačne i poverljive podatke koji omogućavaju lociranje i hapšenje, dok se obaveštenje dostavlja ličnim obraćanjem isključivo direktoru policije ili načelniku Specijalnog policijskog odelenja. Obaveštenje je prethodno potrebno najaviti radi zakazivanja termina za neposredni razgovor, putem telefonskih brojeva: 020 241-964 (direktor UP), 020 245-020 (pomoćnik direktora nadležan za borbu protiv kriminala) i 020 674-985 (načelnik SPO).
Odluku o isplati nagrade donosi Vlada Crne Gore, na predlog MUP-a. Podaci o osobi koja dostavi obaveštenje, uključujući njegov identitet, biće u potpunosti zaštićena, ističe policija. Pravo na nagradu ne pripada osobi koja je već raspolagala podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže porodice, kao ni osobama koje su na bilo koji način učestvovale u izvršenju krivičnih dela za koja je raspisana međunarodna poternica.
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