BEOGRAD VREO OD RANE ZORE! Termometri već u 7 časova pokazali šokantnu brojku

U SRBIJI je u 7 sati najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 26 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 11 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

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U Banatskom Karlovcu je izmereno 25 stepeni, u Novom Sadu 24 stepena, a u Zrenjaninu i na Paliću su izmerena 23 stepena.

Crveni meteo-alarm danas je na snazi na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i Jugoistočnoj Srbiji, a u ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje od danas do ponedeljka 24. avgusta sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni.

U centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, maksimalne temperature lokalno će dostići i oko 42 stepena.

Od danas do ponedeljka 24.avgusta maksimalne temperature na području Beograda dostizaće od 34 do 38 stepeni.

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