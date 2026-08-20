VAŽNA PORUKA VUČIĆA, JOŠ DOBRIH VESTI: Pojeftinjenjem lekova spasavamo živote, ljudi su nam najvažniji! (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ističe da snižavanje cena lekova u mnogome pomaže spasavanju ljudskih života širom Srbije.
- Pojeftinjenjem lekova spasavamo živote ljudi. Ljudi su nam najvažniji. Nastavićemo sa dobrim vestima - naveo je predsednik u opisu videa.
Naime, tokom predsednikove posete Topločkom okrugu jedna baka mu je izrazila veliku zahvalnost.
- Ova baka od 82 godine, da vam se zahvalim. Decu nemam, muž mi je umro, da sam doživela pre neki dan za šlog mozga, i sada sam za to došla, srećna sam i živeli sto godina - rekla je ona.
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