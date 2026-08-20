"BATUT" IZDAO NAJVIŠI NIVO UPOZORENJE: Pravilo od 20 minuta spasava život, zbog ovih 4 simptoma hitno u bolnicu

INSTITUT za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" izdao je najviši nivo upozorenje po zdravlje za danas i u sutra u nekoliko mesta u Srbiji, u kojima će vreme biti veoma opasno po zdravlje, i u kojima će zvanična temperatura dostizati i do 39 stepeni, u okviru najnovijeg toplotnog talasa.

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Vreme povećava rizik od toplotnog udara, a iz "Batuta" savetuju da se voda, bez obzira na to da li postoji žeđ ili ne, pije na 20 minuta.

Sa aspekta zdravlja ljudi, a po preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), toplotni talas je pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti.

Toplotni talasi po okruzima

Kako navode u "Batutu" na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa i to:

od 20. do 25. avgusta - na teritoriji grada Beograda, južnobačkog, severnobanatskog, srednjebanatskog, braničevskog, južnobanatskog, podunavskog, pomoravskog, rasinskog, zaječarskog, nišavskog i jablaničkog okruga.

od 21. do 25. avgusta - u borskom okrugu,

od 23. do 25. avgusta - na teritoriji severnobačkog, zapadnobačkog, južnobačkog, sremskog, mačvanskog, kolubarskog i prizrenskog okruga.

Dodaju i da prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave:

20. avgusta - u južnobanatskom, pomoravskom, i rasinskom okrugu,

21. avgusta - na području mačvanskog, južnobanatskog, podunavskog, pomoravskog i rasinskog okruga,

25. avgusta - na teritoriji grada Beograda, srednjebanatskog, mačvanskog, braničevskog, južnobanatskog, podunavskog, rasinskog, borskog, zaječarskog, nišavskog, jablaničkog i prizrenskog okruga.

- Maksimalne dnevne temperature vazduha spadaće u kategoriju opasne pojave od 20. do 25. avgusta na teritoriji grada Beograda i većini teritorije Srbije, osim u brdsko – planinskim predelima gde će one biti u domenu potencijalno opasne pojave - navode u "Batutu".

Kako se može videti po tabeli "Batuta", u kojoj su upaljeni nivoi upozorenja na osnovu prognoziranih vrednosti maksimalne temperature, sutra i prekosutra vreme neće biti opasno samo u Peći, Dimitrovgradu i Vranju, a u petak, 21. avgusta samo u Peći i Dimitrovgradu.

Crveni nivo upozorenja "Batuta"

Crveni nivo upozorenja upaljen je za četvrtak, 20. avgust za:

Veliko Gradište

Ćupriju

Kruševac

Crveni nivo upozorenja upaljen je za petak, 21. avgust za:

Loznicu

Vršac

Smederevsku Palanku

Ćupriju

Kruševac

Šta znači crveni nivo upozorenja

"Batut" ima četiri nivoa upozorenja - zeleni, žuti, narandžasti i najviši crveni.

Zeleni nivo - vreme bez upozorenja

Žuti nivo - označava potencijalno opasne vremenske uslove

Narandžasti nivo - opasni vremenski uslovi

Crveni - veoma opasno vremenski uslovi

Crveni nivo upozorenja predstavlja ozbiljno odstupanje mikroklimatskih i ambijentalnih uslova od onih u zoni termalnog komfora, što predstavlja povećanu verovatnoću za nastupanje težih manifestacija toplotnog stresa, poput:

toplotnog osipa

toplotnog edema

toplotne sinkope

toplotnih grčeva

toplotnog iscrpljenja

toplotnog udara

Mere prevencije za vreme crvenog nivoa upozorenja

Često menjanje čiste i suve odeće - trebalo bi primenjivati, kako kao preventivnu meru, tako i u slučaju već dijagnostikovanog toplotnog osipa.

Smanjenje intenziteta fizičke aktivnosti - ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambijentalne temperature.