KRUŽI NOVA PREVARA: MUP uputio važan apel građanima Srbije
NA teritoriji Srbije sve je učestalija pojava krivičnih dela prevara koja se izvršavaju putem telefonskih poziva, upozorila je danas Služba za suzbijanje kriminala UKP MUP-a, i apelovala na građane da budu oprezni i nepoznatim osobama ne predaju novac, već da odmah nakon sumnjivog poziva o svemu obaveste policiju.
Nepoznate osobe, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije.
U pojedinim slučajevima, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti, upozorava MUP u saopštenju.
Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da, bez provere dobijenih informacija, predaju ili uplate novac i druge vrednosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, već da pre nego što bilo kome predaju novac ili druge vrednosti, provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom.
(RT Balkan)
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