NAJVEĆI HIT SVETSKOG PRVENSTVA IMA NOVOG SELEKTORA: Čuvenog Bubistu menja njegov pomoćnik
Fudbalski savez Zelenortskih Ostrva saopštio je da je imenovao Umberta Betenkura za novog selektora seniorske reprezetacije.
Betenkur (51) je bio pomoćnik doskorašnjeg selektora Pedra Bubiste, koji je napustio reprezentaciju posle istorijskog uspeha Svetskom prvenstvu.
Fudbalski savez Zelenortskih Ostrva istakao je da imenovanje Betenkura odražava poverenje u dosadašnji rad i osigurava kontinuitet projekta koji je fudbal te zemlje podigao na viši nivo.
Zelenortska Ostrva su na debitantskom SP bila najprijatnije iznenađenje turnira nakon što stigla do nokaut faze, gde su na nesrećan način posle produžetaka poražena od Argentine rezultatom 3:2.
Betenkur će na klupi Zelenortskih Ostrva debitovati 23. septembra protiv Malija u kvalifikacijama za Afrički kup nacija.
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