SRPSKO BOKSERSKO ČUDO! Jovana Devetaković u finalu Evropskog prvenstva, sledi borba sa Ruskinjom

Jovana Devetaković ubedljivo savladala Špankinju Kristinu Garsiju Peinado i boriće se za zlato protiv Ruskinje Anastasije Golunove

FOTO: SBS

Srpska bokserka Jovana plasirala se u finale Evropskog prvenstva za omladinke i omladince, koje se održava u Loznici.

Jovana je u četvrtak u polufinalnoj borbi kategorije do 57 kilograma ubedljivo savladala reprezentativku Španije Kristinu Garsiju Peinado i izborila mesto u velikom finalu.

Pred našom bokserkom sada je najvažniji meč prvenstva – borba za zlatnu medalju. Jovana će se u finalu sastati sa Ruskinjom Anastasijom Golunovom.

Veliki uspeh naše reprezentativke još jednom je potvrdio kvalitet i potencijal srpskog boksa, a publika u Loznici imaće priliku da isprati borbu za evropsko zlato.

- Prva runda bila je najteža. POčastvovana sam što sam stigla do finala Evropskog prvenstva. To pokazuje da moj trud i rad nisu uzaludni. Očekujem težak meč protiv Ruskinje i nadam se zlatnoj medalji, rekla je Jovana Devetaković.

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