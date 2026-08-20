DOŠAO U RIM DA POTPIŠE ZA LACIO, SAD JE BLIZU ZVEZDE: Kako je učesniku SP za nekoliko sati propao transfer u Seriju A

Sleteo je Senegalac u glavni grad Italije oko ponoći, ali...

Foto: Printskrin/@DiMarzio

Crvena zvezda je krenula u ambicioznu operaciju dovođenja senegalskog reprezentativca Bambe Dijenga (26), nakon što je napadaču u poslednjem trenutku propao već viđen transfer u rimski Lacio.

Iako je Dijeng bio viđen kao novo pojačanje italijanskog velikana, „nebesko-plavi“ su odustali od potpisa nakon detaljnih lekarskih pregleda. Kako prenosi renomirani italijanski novinar Đanluka di Marcio, rezultati testiranja su pokazali da stanje Dijengovog kolena nije zadovoljavajuće, zbog čega je Lacio doneo „praktično konačnu“ odluku da prekine saradnju.

Senegalac je u Rim stigao u sredu uveče, a sa Lacijom je već imao dogovorene lične uslove – trogodišnji ugovor vredan 1,5 miliona evra po sezoni, uz bonus od 500.000 evra za sam potpis. Ipak, istorija povreda kolena, koja mu je ovog leta već pokvarila transfer u turski Amed, ponovo se isprečila na putu ka Seriji A.

Dok su se Italijani povukli, uprava Crvene zvezde, na čelu sa novim šefom struke Albertom Rijerom, vidi priliku da angažuje igrača koji je prošle sezone briljirao u francuskom Lorijenu. Prema informacijama turskog novinara Jagiza Sabunčioglua, crveno-beli su veoma optimistični u nameri da angažuju Dijenga, verujući da bi on bio ključno pojačanje u ofanzivi nakon eliminacije od Hapoela iz Berševe i rekonstrukcije tima.

Dijeng je slobodan igrač nakon što je raskinuo saradnju sa Lorijenom, za koji je prošle sezone postigao 15 golova na 25 mečeva. Reč je o igraču koji je prošao školu Olimpika iz Marselja, a koji je 2023. godine prodat Lorijenu za čak sedam miliona evra.

Za reprezentaciju Senegala zabeležio je 24 nastupa i bio je deo tima koji je osvojio Kup afričkih nacija, što dodatno potvrđuje o kakvom se kvalitetu radi – ukoliko zdravstveni bilten to dozvoli.