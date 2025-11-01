JEDAN ELEMENT PRESUDAN: Ovo su namirnice koje bi mogle da zaštite funkciju krvnih sudova nakon dužeg sedenja

KONZUMIRANjE namirnica bogatih flavanolima — kao što su čaj, bobičasto voće, jabuke i kakao — moglo bi zaštititi vaskularno zdravlje kod muškaraca od štetnih efekata dugotrajnog sedenja, pokazalo je istraživanje sa Univerziteta u Birmingemu.

Foto Shutterstock

Duže sedenje izaziva opadanje vaskularne funkcije, a ranija istraživanja su pokazala da redukcija vaskularne funkcije od jedan odsto – mereno dilatacijom posredovanom protokom krvi (elastičnost arterija) – dovodi do 13 odsto većeg rizika od kardiovaskularnih bolesti, kao što su srčana oboljenja, moždani i srčani udari.

Istraživači su želeli da istraže postoji li način da ishrana, naročito hrana bogata flavanolima, pomogne u zaštiti od rizika po vaskularni sistem u vezi sa periodima neprekidnog sedenja.

Flavanoli su tip polifenolnih jedinjenja koja se prirodno nalaze u nekim vrstama voća, čaju, orašastim plodovima i zrnima kakaa.

Istraživači su testirali da li konzumiranje flavanola neposredno pre dvočasovnog sedenja može da očuva funkciju krvnih sudova u rukama i nogama. Četrdeset mladih zdravih muškaraca, 20 sa višim nivoom fizičke spremnosti i 20 sa nižim nivoom fizičke spremnosti, konzumirali su ili kakao napitak sa visokim sadržajem flavanola (695 mg ukupnih flavanola po piću) ili sa niskim sadržajem flavanola (5,6 mg ukupnih flavanola po piću) pre nego što su sedeli dva sata.

Studija nije rađena sa ženama pošto se smatra da promena nivoa estrogena tokom menstrualnog ciklusa može uticati na efekat flavanola na vaskularno zdravlje tokom sedenja. Ovo bi trebalo da bude u fokusu buduće studije.

Izvršen je niz vaskularnih merenja pre i nakon sedenja. I oni sa nižim i oni sa višim nivoom fizičke spremnosti koji su pili kakao sa niskim sadržajem flavanola pre sedenja doživeli su pad dilatacije u arterijama ruku i nogu. Ovo sugeriše da viši nivo fizičke spremnosti ne pruža zaštitu od sedenja. Takođe se značajno povećao dijastolni krvni pritisak, smanjio protok krvi i opala oksigenacija mišića u obe kategorije fizičke spremnosti.

Međutim, istraživanje je pokazalo da oni, ponovo iz obe grupe, koji su konzumirali kakao sa visokim sadržajem flavanola nisu doživeli opadanje dilatacije. Ovo je prvi put da je pokazana efikasnost flavanola u sprečavanju vaskularne disfunkcije izazvane sedenjem, kod mladih zdravih muškaraca, prenosi portal „Eurek Alert“.

„Naše istraživanje pokazuje da konzumiranje hrane i pića bogatih flavanolima tokom perioda sedenja predstavlja dobar način da se smanji deo uticaja neaktivnosti na vaskularni sistem“, zaključuju istraživači.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć