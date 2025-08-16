"SOCIJALNA APNEJA": Poremećaj spavanja koji se pojačava vikendom

IZALSCI VIKENDOM, koje često prate konzumiranje alkohola i pušenje, je odavno poznati recept za opuštanje, ali novi nalazi upućuju na to da te iste navike mogu pogoršati i jedan čest poremećaj spavanja.

Reč je o opstruktivnoj apneji u snu (OSA), stanju u kome tokom noći dolazi do potpunih pauza u disanju ili delimičnog smanjenja protoka vazduha, zato što se mišići u zadnjem delu grla opuste i suze ili zatvore disajni put.

Intenzitet OSA se povećava tokom vikenda, otkrila su nova istraživanja. Iako sama studija ne može da utvrdi uzročno-posledičnu vezu, rezultati ukazuju da bi pojačani simptomi mogli da budu povezani sa većom konzumacijom alkohola, pušenjem, promenama u kvalitetu i rasporedu spavanja, kao i neredovnim korišćenjem terapijskih uređaja (na primer, aparata za kontinuirani pozitivni pritisak u disajnim putevima). Ovaj obrazac je dobio neformalni naziv "socijalna apneja".

Ozbiljne posledice koje OSA može imati na zdravlje su dobro zabeležene: Povećan rizik od moždanog udara, povišenog krvnog pritiska i dijabetesa tipa 2, ugrožena bezbednost u saobraćaju zbog pospanosti, negativan uticaj na međuljudske odnose i pad kvaliteta života.

Analizirani su anonimizovani podaci oko 70.000 ljudi koji su koristili senzor za spavanje postavljen ispod dušeka, koji je pratio njihove otkucaje srca, hrkanje i epizode apneje. Većinu uzorka činili su muškarci srednjih godina sa gojaznošću. Kriterijumi uključenja bili su najmanje četiri snimanja sna nedeljno, minimum 28 merenja apneje u toku godine i prosečno pet ili više poremećaja disanja po satu sna na godišnjem nivou.

Nalazi pokazuju da je verovatnoća umerene do teške apneje u snu - definisane kao 15 ili više prekida disanja po satu - bila za 18 odsto veća subotom u odnosu na sredu, pri čemu je efekat bio izraženiji kod muškaraca i osoba mlađih od 60 godina.

Pored toga, produžavanje spavanja vikendom za 45 minuta ili više (u poređenju sa manje od šest minuta) bilo je povezano sa 47 odsto većom verovatnoćom za umerenu do tešku OSA. Takođe, "društveni džet-leg" - odnosno pomeranje u rasporedu spavanja od 60 minuta ili više - povezan je sa 38 odsto većom verovatnoćom ovih neželjenih prekida u spavanju.

Stručna tumačenja ovih rezultata pokazuju da su varijacije simptoma OSA od noći do noći značajne i da su predloženi razlozi za porast intenziteta vikendom (alkohol, pušenje, poremećaj rutine) sasvim opravdani i mogući uzroci.

Istovremeno se navodi jedno ograničenje - u studiju nisu bili uključeni detaljni podaci o navikama učesnika, pa se uzrok ne može konačno dokazati, iako je poznato da i pušenje i alkohol pogoršavaju simptome. Zato je važno prvo utvrditi uticaj ovih faktora, uz promenu ishrane i kontrolu težine. Lekovi i medicinski uređaji često imaju ograničen efekat ako rizična navika, poput preteranog pijenja ili pušenja, ostane ista, bez obzira na predloge lekara, prenosi "Gardijan".

