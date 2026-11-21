"ESKALACIJA OBRAČUNA KLANOVA NAKON IZBORA U SRBIJI" Medojević: Bezbednosna situacija u Crnoj Gori se pogoršava
BIVŠI poslanik CG Nebojša Medojević ocenio je na društvenoj mreži X da je nakon izbora u Srbiji došlo do eskalacije sukoba crnogorskih narko klanova, upozorivši da se bezbednosna situacija u Crnoj Gori ubrzano pogoršava.
- Nakon izbora u Srbiji došlo je do eskalacije sukoba narko klanova iz Crne Gore. Crnigorske službe bezbjednosti nijesu u stanju da se izbore sa klanovima koji i dalje imaju svoje ljude u ANB i policiji. Institucionalni vakuum nakon izbora u Srbiji i nesposobnost crnogorske Vlade i službi, ohrabrili su narko klanove da nastave svoje krvave obračune. Bezbjednosna situacija se ubrzano pogoršava. Spajić nedorastao ozbiljnosti trenutka. Đukanović i klanovi se vraćaju u igru - napisao je Medojević na društvenoj mreži X.
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