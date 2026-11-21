ESKALACIJA OBRACUNA KLANOVA NAKON IZBORA U SRBIJI!!! DJUKANOVIC I KLANOVI SE VRACAJU U IGRU!! Nakon izbora u Srbiji doslo je do eskalacije sukoba narko klanova iz Crne Gore. Crnigorske aluzbe bezbjednosti nijesu u stanju da se izbore sa klanovima koji i dalje imaju svoje ljude u ANB i policiji. Institucionalni vakuum nakon izbora u Srbiji i nesposobnost crnogorske Vlade i sluzbi , ohrabrili su narko klanove da nastave svoje krvave obracune. Bezbjednosna situacija se ubrzano pogorsava . Spajic nedorastao ozbiljnosti trenutka. Djukanovic i klanovi se vracaju u igru. — Nebojsa Medojevic (@NebojsaMedojevi) November 21, 2026