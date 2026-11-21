NOVI SMRTONOSNI UDAR NA GAZU: Izraelska avijacija raznela vozilo u naselju Tel al Hava - troje mrtvih, više povređenih
U IZRAELSKOM vazdušnom napadu na grad Gazu danas su poginule tri osobe a više ljudi je povređeno, prenosi palestinska medijska mreža Kuds Njuz.
Meta izraelskog napada bilo je vozilo u naselju Tel al Hava u gradu Gazi, prenosi Tajms of Izrael.
Izraelske odbrambene snage (IDF) se još nisu oglasile povodom udara.
(Tanjug)
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